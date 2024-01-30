الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 30 /1/ 2024 فى كأس أمم أفريقيا

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

يحرص عشاق ومحبين كرة القدم معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 30 /1/ 2024 في كاس أمم أفريقيا عبر جوجل، لمتابعة كافة المباريات بشكل مباشر وحصري.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 30 /1 /2024 في كأس أمم أفريقيا 

ويشهد اليوم الثلاثاء عودة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بالكثير من المنافسات، من أبرزها هي مواجهة آرسنال مع فريق نوتنغهام فورست في سعيه نحو المنافسة على الصدارة. وستختتم الأمسية بصراع كروي مميز يجمع أستون فيلا المتألق ونيوكاسل العنيد.

 

وفي كأس آسيا ستفتتح منافسات يوم الثلاثاء بمباراة دور الـ16 بين أوزبكستان وتايلاند، وتنتهي الأمسية الآسيوية بمباراة مثيرة وهامة لمشجعي المنتخب السعودي الذي يلتقي بكوريا الجنوبية في صراع قوي.

 

وفي أفريقيا ستستمر منافسات دور الـ 16 لمسابقة كأس أمم أفريقيا بساحل العاج بمباراتين، الأولى بين مالي وبوركينا فاسو وفي المساء يقود المغرب أمال المشجعين العرب نحو دور الثمانية حين يصطدم بمنتخب جنوب أفريقيا.

 

وتنشر “الدستور” في هذا التقرير جدولًا لأهم مباريات اليوم الثلاثاء 30 يناير والقنوات الناقلة لتلك المباريات.

مباريات اليوم في كأس آسيا 2023

أوزبكستان × تايلاند - 02:30 بتوقيت السعودية - beIN ASIAN CUP 1، SSC1 HD، Abu Dhabi Sports Asia 1، Al-Rabiaa Iraq
السعودية × كوريا الجنوبية - 07:00 بتوقيت السعودية - beIN ASIAN CUP 1، SSC1 HD، Abu Dhabi Sports Asia 1، Al-Rabiaa Iraq.

 

مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم أفريقيا 2023

مالي × بوركينا فاسو - 8:00 مساء بتوقيت السعودية - beIN SPORTS MAX1.
المغرب × جنوب أفريقيا - 11:00 مساء بتوقيت السعودية - beIN SPORTS MAX2.

دورى المحترفين.. مباراة قمة بين لافيينا ووادى دجلة والاتصالات يواجه النجوم

التعادل سيد الموقف.. ركلات الترجيح تحسم نتيجة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

اقرأ أيضا:

موعد مباريات دور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023 اليوم

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

نوتنغهام فورست × آرسنال - 10:30 بتوقيت السعودية - beIN SPORTS HD.
فولهام × إيفرتون - 10:45 بتوقيت السعودية - beIN SPORTS HD.
لوتون تاون × برايتون - 10:45 بتوقيت السعودية - beIN SPORTS HD.
كريستال بالاس × شيفيلد يونايتد - 11:00 بتوقيت السعودية - beIN SPORTS HD.
أستون فيلا × نيوكاسل - 11:15 بتوقيت السعودية - beIN SPORTS HD.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الجزائري

شباب بلوزداد × مولودية وهران - 08:00 بتوقيت السعودية - الشبابية.

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء جدول مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم مباريات اليوم الثلاثاء كأس أمم إفريقيا أمم أفريقيا

مواد متعلقة

75 دقيقة.. الهدوء يسيطر على مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة الونش فى مباراة أهلى جدة

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

عاجل.. البنتاجون: ارتفاع حصيلة مصابى هجوم الأردن إلى 40 شخصًا

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: حرية التعبير والفكر والإبداع ساحة لرؤية أخرى فى ضمير الإنسانية

عبدالوهاب داود

النقود أيضًا تموت «إكلينيكيًا»

وائل لطفي

البورصة هى الحل

ماجد حبته

جمهورية تكساس!

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

عبدالوهاب داود

النرويجى الأكبر.. هنريك إبسن.. عين أعيان المسرح الاجتماعى والواقعى

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل