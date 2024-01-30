جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 30 /1/ 2024 فى كأس أمم أفريقيا

يحرص عشاق ومحبين كرة القدم معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 30 /1/ 2024 في كاس أمم أفريقيا عبر جوجل، لمتابعة كافة المباريات بشكل مباشر وحصري.

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 30 /1 /2024 في كأس أمم أفريقيا

ويشهد اليوم الثلاثاء عودة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بالكثير من المنافسات، من أبرزها هي مواجهة آرسنال مع فريق نوتنغهام فورست في سعيه نحو المنافسة على الصدارة. وستختتم الأمسية بصراع كروي مميز يجمع أستون فيلا المتألق ونيوكاسل العنيد.

وفي كأس آسيا ستفتتح منافسات يوم الثلاثاء بمباراة دور الـ16 بين أوزبكستان وتايلاند، وتنتهي الأمسية الآسيوية بمباراة مثيرة وهامة لمشجعي المنتخب السعودي الذي يلتقي بكوريا الجنوبية في صراع قوي.

وفي أفريقيا ستستمر منافسات دور الـ 16 لمسابقة كأس أمم أفريقيا بساحل العاج بمباراتين، الأولى بين مالي وبوركينا فاسو وفي المساء يقود المغرب أمال المشجعين العرب نحو دور الثمانية حين يصطدم بمنتخب جنوب أفريقيا.

وتنشر “الدستور” في هذا التقرير جدولًا لأهم مباريات اليوم الثلاثاء 30 يناير والقنوات الناقلة لتلك المباريات.

مباريات اليوم في كأس آسيا 2023

أوزبكستان × تايلاند - 02:30 بتوقيت السعودية - beIN ASIAN CUP 1، SSC1 HD، Abu Dhabi Sports Asia 1، Al-Rabiaa Iraq

السعودية × كوريا الجنوبية - 07:00 بتوقيت السعودية - beIN ASIAN CUP 1، SSC1 HD، Abu Dhabi Sports Asia 1، Al-Rabiaa Iraq.

مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم أفريقيا 2023

مالي × بوركينا فاسو - 8:00 مساء بتوقيت السعودية - beIN SPORTS MAX1.

المغرب × جنوب أفريقيا - 11:00 مساء بتوقيت السعودية - beIN SPORTS MAX2.

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مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

نوتنغهام فورست × آرسنال - 10:30 بتوقيت السعودية - beIN SPORTS HD.

فولهام × إيفرتون - 10:45 بتوقيت السعودية - beIN SPORTS HD.

لوتون تاون × برايتون - 10:45 بتوقيت السعودية - beIN SPORTS HD.

كريستال بالاس × شيفيلد يونايتد - 11:00 بتوقيت السعودية - beIN SPORTS HD.

أستون فيلا × نيوكاسل - 11:15 بتوقيت السعودية - beIN SPORTS HD.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الجزائري

شباب بلوزداد × مولودية وهران - 08:00 بتوقيت السعودية - الشبابية.