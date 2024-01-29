الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباريات دور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023 اليوم

موعد مباريات دور
موعد مباريات دور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023

موعد مباريات دور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023، اليوم الاثنين، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة، بجانب الجماهير المصرية، رغم توديع منتخب مصر منافسات المسابقة.

وتُقام منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا "كان 2023" في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير وحتى يوم 11 فبراير المقبل.

موعد نهائي كأس أمم إفريقيا 2023

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، يوم 11 فبراير المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في كوت ديفوار.

موعد مباريات دور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023 اليوم

وتأتي موعد مباريات دور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023، على النحو التالي:

مباراة الرأس الأخضر و موريتانيا في كأس أمم إفريقيا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة   beIN Sports HD 1 Max

مباراة السنغال و كوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة   beIN Sports HD 1 Max

 

القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 

تُذاع منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports HD Max  بشكل حصري.

تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية 2023

 تردد قناة   beIN Sports MAX 1

التردد: 12604  أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

معدل الترميز: 27500

• تردد قناة   beIN Sports MAX

التردد: 12245  أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

معدل الترميز: 27500

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نهائى مبكر بين السنغال وكوت ديفوار فى دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا

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مواجهة متكافئة بين الرأس الأخضر وموريتانيا في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا

 

 تردد قناة   beIN Sports MAX 2

التردد: 12245 أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

معدل الترميز: 27500

 

• تردد قناة   beIN Sports MAX 3

التردد: 11013 أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

معدل الترميز: 27500

من ينظم كأس أمم إفريقيا 2025؟

حصلت دولة المغرب على شرف استضافة نسخة بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، وفقًا لما أعلنه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد أعلن في وقت سابق.

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