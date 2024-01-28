تاريخ المواجهات.. أتلتيكو مدريد يتفوق على فالنسيا بالدورى الإسبانى

تنطلق اليوم، الأحد، مباراة قوية بين ناديي أتلتيكو مدريد وفالنسيا في بطولة الدوري الإسباني.

ويلتقي فريق أتلتيكو مدريد نظيره فالنسيا على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أتلتيكو مدريد وفالنسيا في بطولة الدوري الإسباني، اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تاريخ مواجهات أتلتيكو مدريد وفالنسيا

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات أتلتيكو مدريد وفالنسيا قبل قمة الدوري الإسباني، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم رقم 186 في تاريخ مواجهات أتلتيكو مدريد وفالنسيا في جميع المسابقات.

- التقى الفريقان في 185 مباراة سابقًا، حقق خلالها أتلتيكو مدريد الفوز في 73 مباراة، مقابل 63 انتصارًا لفريق فالنسيا، بينما تعادلا في 49 مواجهة.

- خلال هذه المواجهات، سجل لاعبو أتلتيكو مدريد 279 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 268 هدفًا من لاعبي فالنسيا.

- على الصعيد المحلي، فقد تقابل الفريقان في 167 مباراة، حقق خلالها أتلتيكو مدريد الفوز في 64 مباراة، مقابل 58 انتصارًا لفريق فالنسيا، بينما تعادلا في 45 مواجهة.

- خلال هذه المواجهات، سجل لاعبو أتلتيكو مدريد 249 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 244 هدفًا من لاعبي فالنسيا.

- كانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين، التي أقيمت في الدور الأول من الدوري الإسباني، في شهر سبتمبر الماضي، وانتهت بفوز فالنسيا بثلاثية نظيفة.

ترتيب أتلتيكو مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني

- يتواجد فريق أتلتيكو مدريد حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة، خلف برشلونة صاحب المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط.

- بينما يتواجد فريق فالنسيا في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة.