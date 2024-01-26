ديباى يقود أتلتيكو مدريد لعبور عقبة إشبيلية والتأهل للمربع الذهبى بكأس ملك إسبانيا

تأهل فريق أتلتيكو مدريد إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، وذلك عقب تغلبه على ضيفه إشبيلية 1 / صفر، مساء الخميس، ضمن منافسات دور الثمانية.



وبذلك يكتمل عقد المتأهلين للمربع الذهبي، بعد تأهل أتليتك بلباو على حساب برشلونة بفوزه 4 /2 وريال سوسيداد المتأهل على حساب سيلتا فيجو 2 /1 وريال مايوركا الذي تغلب على جيرونا 3 /2.



وسجل ممفيس ديباي هدف المباراة الوحيد لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 79 ليهدي فريقه بطاقة العبور للدور المقبل.



وجاءت المباراة قوية من جانب أتلتيكو الذي ضغط منذ انطلاق صافرة المباراة وحاصر منافسه في منطقة الجزاء، ونجح في الحصول على ضربة جزاء، لكن مهاجمه الفرنسي أنطوان جريزمان أهدرها في الدقيقة 26.



ورغم ذلك لم يستسلم أتلتيكو وضغط مجددا على منافسه وأضاع مهاجمه ألفارو موراتا أكثر من فرصة لتسجيل هدف.



وفي الشوط الثاني، حاول إشبيلية مجاراة ضغط خصمه، وهاجم مرمى أتلتيكو محاولا تهديد حارسه يان أوبلاك، إلا أن ذلك لم يسفر عن أي جديد.



وفي الدقيقة 79 سجل ممفيس ديباي هدف أتلتيكو مدريد الوحيد، حيث توغل زميله أنخيل كوريا من الجهة اليمنى، ليلعب كرة عرضية أرضية، لمسها ديباي بذكاء لتحول طريقها في شباك الحارس أوريان نيلاند.



ونجح أتلتيكو مدريد في الحفاظ على تقدمه حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة معلنا فوزه على إشبيلية 1 / صفر.