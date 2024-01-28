الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

خبرات غينيا فى مواجهة طموح نظيرتها الاستوائية بثُمن نهائى "كان".. اليوم

منتخب غينيا الاستوائية
منتخب غينيا الاستوائية

يلتقي منتخبا غينيا الاستوائية وغينيا، في السابعة من مساء اليوم، في المباراة التي ستجمعهما على الملعب الأوليمبي الحسن واتارا، في إطار دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة حاليا بكوت ديفوار.

ويدخل منتخب غينيا الاستوائية، اللقاء بطموح الوصول بعيدًا في تلك البطولة، بعد المستويات الرائعة التي قدمها خلال تلك النسخة، على أمل تكرار الإنجاز الذي حققه في نسخة عام 2015 التي استضافتها بلاده عندما حققت المركز الرابع في تلك البطولة.

كما يرغب منتخب غينيا الاستوائية، على نهج النسخة الماضية، التي أقيمت بالكاميرون، عندما تمكن من تخطي عقبة مالي، في ثمن النهائي، بركلات الجزاء، قبل أن يودع البطولة على يد السنغال، في ربع النهائي، بالخسارة 1- 3.

واحتل منتخب غينيا الإستوائية، صدارة مجموعته في نسخة عام 2023، برصيد 7 نقاط، بالتعادل مع نيجيريا، بهدف لكل منهما، ثم الفوز على غينيا بيساو بأربعة أهداف مقابل هدفين، قبل أن تكتسح كوت ديفوار، برباعية نظيفة، في كبرى مفاجآت البطولة.

وستعول غينيا الاستوائية، بقيادة مدربها خوان ميشا، على جهود قدرات العديد من نجومها، في مقدمتهم القائد والمهاجم المخضرم إيميليو إنسوي، صاحب الخمسة أهداف حتى الآن في البطولة، إلى جانب صانع الألعاب بابلو جانيت، ولاعب الوسط خوسيه ماشين، والمهاجم خوسيتي ميراندا، والحارس خيسوس أونو.

وعلى الجانب الآخر، يطمح المنتخب الغيني، في تجاوز عقبة دور الـ16 وبلوغ ربع النهائي، بعد أن فشل في عبور ثمن نهائي، في نسختي عامي 2019 بمصر، و2021 بالكاميرون.

وكان الإنجاز الأبرز لمنتخب غينيا، عندما وصل لنهائي كأس أمم إفريقيا عام 1976، والذي خسره أمام المغرب التي توجت باللقب آنذاك.

وسيعول المنتخب الملقب بـ(الأفيال الوطنية)، بقيادة المدرب كابا دياورا، على خدمات كل من سيرهو جيراسي، مهاجم شتوتجارت الألماني، ومورجان جيلافوجوي، مهاجم لانس الفرنسي، ومحمد بايو، مهاجم لوهافر الفرنسي، بالإضافة إلى القائد نابي كيتا، لاعب وسط فيردر بريمن الألماني.

وسيلتقي الفائز من مواجهة غينيا الإستوائية وغينيا، مع في الدور ربع النهائي، مع الفائز من مواجهة مصر والكونغو الديمقراطية، واللذين سيلتقيان أيضًا في العاشرة من مساء اليوم.

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