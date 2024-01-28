أمم أفريقيا.. نيجيريا تطيح بـ الكاميرون وتضرب موعدًا مع أنجولا فى ربع النهائى

تأهل منتخب نيجيريا إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار، بعد الفوز على الكاميرون بهدفين دون رد في الدور ثمن النهائي.

سجل هدفي نيجيريا اللاعب أديمولا لوكمان في الدقيقتين 36 و90 من عمر المباراة.

ويواجه منتخب نيجيريا نظيره الأنجولي في الدور ربع النهائي، بعد انتصار أنجولا على ناميبيا بثلاثية نظيفة.

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أحداث الشوط الأول

المنتخب النيجيري سيطر على أغلب أحداث الشوط الأول من المباراة.

وشهدت الدقيقة الخامسة، تمريرة طولية من أوليفييه نتشام لاعب الكاميرون من منتصف الملعب سيطر عليها حارس الكاميرون ستانلي نوابيلي.

أديمولا لوكمان أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وشتتها حارس الكاميرون اوندوا بقبضة يده.

في الدقيقة التاسعة تقدم منتخب نيجيريا بعدما سيطر أجايي على الكرة داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة لتمر على يسار الحارس داخل الشباك.

بعد تدخل من حكم الفيديو تم إلغاء الهدف بداعي وجود تسلل على سيمي أجايي قبل تسجيل الهدف.

في الدقيقة 17 مومي نجامالو لاعب الكاميرون أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين تابعها فرانك ماجري بتسديدة على الطائر من داخل منطقة الجزاء مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

فرانك ماجري مهاجم الكاميرون توغل داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ثم أرسل تمريرة أمام المرمى أمسك بها الحارس ستانلي نوابيلي.

وتمكن المنتخب النيجيري من التقدم في الدقيقة 36 بعدما استغل فيكتور أوسيمين خطأ من مدافع الكاميرون عمر جونزاليس ونجح في قطع الكرة ثم مرر الكرة للاعب لوكمان داخل منطقة الجزاء الذي سدد الكرة لتصطدم في جسد الحارس اوندوا وتمر داخل الشباك.

أوليفييه نتشام لاعب الكاميرون أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الثابتة ومرت لخارج الملعب بدون خطورة على المرمى.



أحداث الشوط الثاني

الفريق الكاميروني حاول العودة في الشوط الثاني.

في الدقيقة 51 أولا إينا لاعب نيجيريا أرسل تمريرة طولية من منتصف الملعب في اتجاة موزيس سيمون داخل منطقة الجزاء ولكن لم يسيطر عليه االأخير لتمر الكرة لخارج الملعب.

أديمولا لوكمان سدد الكرة مباشرة من الركلة الثابتة ومرت فوق العارضة لخارج الملعب.

بطاقة صفراء للاعب جورج كيفين نكودو بعد التدخل الأخير على حارس نيجيريا ستانلي نوابيلي.

في الدقيقة 79 خروج حارس نيجيريا ستانلي نوابيلي متأثرا بإصابته خارج أرضية الملعب.

موزيس سيمون لاعب نيجيريا توغل داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم مرر الكرة للاعب أولا إينا أمام المرمى الذي سدد الكرة مبشارة ولكن تصدى لها نجامالو.

واستطاع منتخب نيجيريا أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 90 بعدما أرسل كالفن باسي تمريرة عرضية من جهة اليسار تابعها لوكمان بتسديدة من على القائم الأول مرت على يسار الحارس لداخل الشباك.