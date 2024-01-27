السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أمم إفريقيا.. نيجيريا تتقدم على الكاميرون بهدف فى الشوط الأول

نيجيريا والكاميرون
نيجيريا والكاميرون

انتهى الشوط الأول من مباراة نيجيريا والكاميرون في الدور ثمن النهائي من كأس الأمم الأفريقية، بتقدم النسور النيجيرية بهدف دون رد.

سجل أديمولا لوكمان هدف التقدم لصالح منتخب نيجيريا في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول.

اقرأ أيضا.. التشكيل الرسمى لمباراة نيجيريا والكاميرون فى ثمن نهائي أمم إفريقيا

أحداث الشوط الأول

المنتخب النيجيري سيطر على أغلب أحداث الشوط الأول من المباراة.

وشهدت الدقيقة الخامسة، تمريرة طولية من أوليفييه نتشام لاعب الكاميرون من منتصف الملعب سيطر عليها حارس الكاميرون ستانلي نوابيلي.

أديمولا لوكمان أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وشتتها حارس الكاميرون اوندوا بقبضة يده.

في الدقيقة التاسعة تقدم منتخب نيجيريا بعدما سيطر أجايي على الكرة داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة لتمر على يسار الحارس داخل الشباك.

بعد تدخل من حكم الفيديو تم إلغاء الهدف بداعي وجود تسلل على سيمي أجايي قبل تسجيل الهدف.

في الدقيقة 17 مومي نجامالو لاعب الكاميرون أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين تابعها فرانك ماجري بتسديدة على الطائر من داخل منطقة الجزاء مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

فرانك ماجري مهاجم الكاميرون توغل داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ثم أرسل تمريرة أمام المرمى أمسك بها الحارس ستانلي نوابيلي.

وتمكن المنتخب النيجيري من التقدم في الدقيقة 36 بعدما استغل فيكتور أوسيمين خطأ من مدافع الكاميرون عمر جونزاليس ونجح في قطع الكرة ثم مرر الكرة للاعب لوكمان داخل منطقة الجزاء الذي سدد الكرة لتصطدم في جسد الحارس اوندوا وتمر داخل الشباك.

أوليفييه نتشام لاعب الكاميرون أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الثابتة ومرت لخارج الملعب بدون خطورة على المرمى.

مباراة نيجيريا والكاميرون كأس الأمم الأفريقية أديمولا لوكمان منتخب نيجيريا منتخب الكاميرون

مواد متعلقة

نهائي مبكر بين الكاميرون ونيجيريا وأنجولا تواجه ناميبيا فى ثمن نهائى "كان"

فى مباراة مجنونة.. الكاميرون تهزم جامبيا وتخطف بطاقة الصعود لدور الـ16

الأكثر قراءة

المعركة الكبرى.. الدولة تبدأ أكبر عملية لخفض استهلاك الدولار: 13 مليار دولار «وفرًا»

عاجل.. حقيقة وجود 3 ملايين سبيكة ذهب مغشوشة في السوق

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية السبت

"72 ألف دولار مزورة".. كواليس القبض على مندوب إحدى الشركات داخل فرع للبنك الأهلى

روشتة «التحرر» من سيطرة «الأخضر»: تعميق التصنيع المحلى.. وتوحيد سعر الصرف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

التليفزيون الهندى: قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة انتكاسة لإسرائيل

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟