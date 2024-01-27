أمم إفريقيا.. نيجيريا تتقدم على الكاميرون بهدف فى الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة نيجيريا والكاميرون في الدور ثمن النهائي من كأس الأمم الأفريقية، بتقدم النسور النيجيرية بهدف دون رد.

سجل أديمولا لوكمان هدف التقدم لصالح منتخب نيجيريا في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول.

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أحداث الشوط الأول

المنتخب النيجيري سيطر على أغلب أحداث الشوط الأول من المباراة.

وشهدت الدقيقة الخامسة، تمريرة طولية من أوليفييه نتشام لاعب الكاميرون من منتصف الملعب سيطر عليها حارس الكاميرون ستانلي نوابيلي.

أديمولا لوكمان أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وشتتها حارس الكاميرون اوندوا بقبضة يده.

في الدقيقة التاسعة تقدم منتخب نيجيريا بعدما سيطر أجايي على الكرة داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة لتمر على يسار الحارس داخل الشباك.

بعد تدخل من حكم الفيديو تم إلغاء الهدف بداعي وجود تسلل على سيمي أجايي قبل تسجيل الهدف.

في الدقيقة 17 مومي نجامالو لاعب الكاميرون أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين تابعها فرانك ماجري بتسديدة على الطائر من داخل منطقة الجزاء مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

فرانك ماجري مهاجم الكاميرون توغل داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ثم أرسل تمريرة أمام المرمى أمسك بها الحارس ستانلي نوابيلي.

وتمكن المنتخب النيجيري من التقدم في الدقيقة 36 بعدما استغل فيكتور أوسيمين خطأ من مدافع الكاميرون عمر جونزاليس ونجح في قطع الكرة ثم مرر الكرة للاعب لوكمان داخل منطقة الجزاء الذي سدد الكرة لتصطدم في جسد الحارس اوندوا وتمر داخل الشباك.

أوليفييه نتشام لاعب الكاميرون أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الثابتة ومرت لخارج الملعب بدون خطورة على المرمى.