نهائي مبكر بين الكاميرون ونيجيريا وأنجولا تواجه ناميبيا فى ثمن نهائى "كان"

تنطلق اليوم السبت منافسات دور الـ16 لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، والتي تستضيفها كوت ديفوار حتى 11 فبراير المقبل، بمواجهة منتخبي أنجولا وناميبيا في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب بواكي.

ويتطلع منتخب أنجولا لحصد الانتصار ومواصلة مشواره المميز في البطولة والعبور لربع النهائي بعدما حقق مفاجأة بتصدر المجموعة الرابعة على حساب المنتخب الجزائري ومنتخب بوركينا فاسو، ممسكًا بآماله في المنافسة على اللقب الأول في تاريخه.

كما يرغب المنتخب الأنجولي في العبور لربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه منذ بطولة 2010 والتي ودعها من هذا الدور أمام المنتخب الغاني.

فيما يتطلع منتخب ناميبيا لمواصلة مفاجآته في البطولة وقلب موازينها بتحقيق الفوز على أنجولا والتأهل لربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، بعدما عبر المجموعات للمرة الأولى أيضًا.

ووضعت قرعة البطولة الفائز من هذه المباراة في مواجهة قوية بالدور ربع النهائي، إذ سيلتقي الفائز من مباراة الكاميرون ونيجيريا والتي ستقام اليوم أيضًا في العاشرة مساءً على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي.

ويتطلع المنتخب النيجيري لتحقيق الفوز بمباراة اليوم ومواصلة النتائج الإيجابية التي حققها من بداية البطولة، وعبور دور الـ16 بعد فشله في التأهل منه بالنسخة الماضية من البطولة، ومواصلة رحلة المنافسة على اللقب الغائب عنه منذ 12 عامًا.

وعلى الجانب الآخر يأمل المنتخب الكاميروني في مواصلة رحلة تصحيح الأخطاء وتحقيق الفوز لمنح اللاعبين دفعة معنوية للدخول في المنافسة على اللقب، بعدما حصدوا المركز الثالث في النسخة الماضية من البطولة على حساب منتخب بوركينا فاسو.

ويدخل كلا المنتخبين مباراة اليوم بصفوف مكتملة وبدون إصابات، إذ يتسلح المنتخب النيجيري بـ"فيكتور أوسيمين"، مهاجم فريق نابولي، وعلى الجانب الآخر يعقد المنتخب الكاميروني آماله على كارل توكو إكامبي، لاعب فريق أبها السعودي، وزميله بوسط الملعب أندريه أنجويسا، لاعب نابولي.

واستعاد المنتخب الكاميروني خدمات كل من فينسينت أبو بكر وكلينتون نجي، بعد أن غابا عن المشاركة مع الفريق منذ بداية البطولة بسبب الإصابة، وعادا للتدرب مع الفريق بشكل طبيعي قبل مباراة اليوم.

وتميل كفة المواجهات المباشرة بين المنتخبين لصالح النسور النيجيرية، إذ حققوا 7 انتصارات من أصل 15، مقابل 4 انتصارات للكاميرون و4 تعادلات.

ويتطلع المنتخب الكاميروني لتحقيق انتصاره الأول على منتخب نيجيريا في منافسات أمم إفريقيا منذ فوزه في المباراة النهائية لنسخة عام 1988 بهدف دون رد.