السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. مودرن فيوتشر يتعاقد مع حسام حسن خلفًا لـ فورميسينيو

حسام وإبراهيم حسن
حسام وإبراهيم حسن يقودان فيوتشر

قرر مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دعبس والدكتور طوسون دعبس تعيين الكابتن حسام حسن مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي والكابتن إبراهيم حسن مديرًا للكرة.

وعقد الطرفان جلسة للاتفاق على سياسة وأهداف النادي خلال المرحلة المقبلة، انتهت بإتمام التعاقد.

وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق مودرن فيوتشر على النحو التالي:
كابتن حسام حسن - المدير الفني 
كابتن ابراهيم حسن - مدير الكرة
كابتن طارق سليمان - مدرب عام
كابتن شريف خليل - مدرب مساعد
كابتن سعفان الصغير - مدرب للحراس 
كابتن وليد بدر - مدير شؤون اللاعبين
دكتور محمد عنان - طبيب الفريق

ويعد التوأم حسام وابراهيم حسن من أهم نجوم الكرة المصرية، وسبق لهما العمل سويًا في العديد من التجارب الناجحة على مستوى التدريب أهمها تدريب منتخب الأردن وأندية “الزمالك وبيراميدز والإسماعيلي والاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي”.

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مودرن فيوتشر حسام حسن ريكاردو فورميسينيو الدورى المصرى الجهاز الفني لفريق مودرن فيوتشر

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