رسميًا.. مودرن فيوتشر يفسخ عقده مع ريكاردو فورميسينيو

أعلن نادي مودرن فيوتشر، الخميس، فسخ تعاقده مع البرتغالي ريكاردو فورميسينيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وجاء قرار مسئولي مودرن فيوتشر بعد خروج الفريق من دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة المصرية.

ويفاضل مسؤولي فيوتشر بين أكثر من مدرب لاختيار أحدهم لتولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة.

وودع مودرن بطولة كأس الرابطة المصرية بعدما احتل المركز الثالث بالمجموعة الأولى برصيد 4 نقاط خلف الاتحاد السكندري المتصدر برصيد 6 نقاط ثم سموحة برصيد 4 نقاط.

اقرأ أيضا:

صلاح يوجه رسالة لمنتقديه بعد خروجه من معسكر مصر: "حاولوا أكتر"