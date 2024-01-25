الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. مودرن فيوتشر يفسخ عقده مع ريكاردو فورميسينيو

ريكاردو فورميسنيو
ريكاردو فورميسنيو

أعلن نادي مودرن فيوتشر، الخميس، فسخ تعاقده مع البرتغالي ريكاردو فورميسينيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وجاء قرار مسئولي مودرن فيوتشر بعد خروج الفريق من دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة المصرية.

ويفاضل مسؤولي فيوتشر بين أكثر من مدرب لاختيار أحدهم لتولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة.

وودع مودرن بطولة كأس الرابطة المصرية بعدما احتل المركز الثالث بالمجموعة الأولى برصيد 4 نقاط خلف الاتحاد السكندري المتصدر برصيد 6 نقاط ثم سموحة برصيد 4 نقاط.

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