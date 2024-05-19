الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سقوط المتهمين بإغراق "عقرب" فى نيل العياط

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم الأحد، القبض على المتهمين بـقتل "أحمد عقرب" أدمن جروب "مجانين صيد"، حيث تبين أنهما شقيقان دفعاه ليسقط في نهر النيل عقب مقاومتهما لسرقة هاتفه المحمول. 

شكل اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية فريق بحث رفيع المستوى نجحت تحرياته في الكشف عن الملابسات الكاملة للجريمة، حيث أسفرت التحريات التي قادها العميد محمد مختار، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، عن أن المجني عليه أحمد عقرب أدمن جروب "مجانين صيد" اعتاد الوجود برفقة أصدقائه على شاطئ نهر النيل في قرية المساندة بالعياط لممارسة هواية صيد الأسماك، حيث يكونون "جروب" لهواة الصيد من مناطق مختلفة بين بولاق الدكرور وكرداسة بالجيزة والأميرية بالقاهرة، وأنه أثناء وجودهم أمس الأول على شاطئ النيل فجرًا حضر إليهم شابان يستقلان مركبًا وسط المياه وطلبا منهم هاتفا محمولا لإجراء مكالمة قائلين: "عايزين نطلب أكل ممكن تليفون نعمل دقيقة بس".

txt

سرقوا تليفونه وغرقوه في النيل.. "عقرب" ضحية غدر مراكبية برحلة صيد بالعياط (صور )

txt

"قعدة مزاج انتهت بكارثة".. التفاصيل الكاملة لجريمة أبوالنمرس

وأضافت التحريات، أن أحمد عقرب هو من تطوع وأعطاهما هاتفه بحسن نية، فأخذه أحدهما ولاحظ ابتعاد المركب، حيث قام الآخر بالتجديف للابتعاد عن الشاطئ مستوليين على الهاتف، فقفز على المركب محاولًا انتزاع هاتفه منهما، إلا أنه حدث بينهم اشتباك بالأيدي وقاوم "عقرب" لإعادة الهاتف إلا أن المتهمين حاصراه وقاما بدفعه ليسقط في المياه وابتعدا بالمركب تاركينه يغرق بعيدًا عن الشاطئ ولم يتمكن أصدقاؤه من إنقاذه، حيث إنه اختفى وسط المياه والظلام وغرق سريعًا، خاصة أنه لا يستطيع السباحة. 

وأبلغ أصدقاء المجني عليه الشرطة وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري ورجال الضفادع البشرية واستمرت عملية البحث عن جثمان المجني عليه لمدة 24 ساعة، انتهت بانتشاله على مسافة كيلو من مكان الحادث، وتم نقله إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، بينما يواصل فريق البحث جمع المعلومات والتحريات عن هوية المتهمين وإعداد الأكمنة اللازمة لضبطهما ونجحت قوة من مباحث العياط في القبض على المتهمين عقب حوالي 6 أيام من وقوع الجريمة. 

تحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق وصرحت بدفن جثمان "أحمد عقرب" بعدما أفاد الكشف الطبي المبدئي لمفتش الصحة ومناظرة النيابة العامة خلو الجثة من الإصابات أو الطعنات وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.

ادمن جروب مجانين صيد قتل أحمد عقرب جروب مجانين صيد قوات الانقاذ النهري

الأكثر قراءة

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

القبض على خادمتين سرقتا فيلا غادة عبدالرازق بالمعادى

"القاهرة الإخبارية" تكشف آخر تطورات طائرة الرئيس الإيرانى المفقودة ومن على متنها

مسئول إيراني: حياة الرئيس ووزير الخارجية في خطر عقب حادث المروحية

"الداخلية الإيرانية" تكشف كواليس ما حدث فى طائرة إبراهيم رئيسى

تفاصيل تعرض طائرة الرئيس الإيرانى لحادث وقوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر العربية.. فى القمة

لواء.حمدى البطران

فى مديح العطس

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

د.أحمد الخميسى

كنا نغنى ذات يوم

أحمد بهاء الدين شعبان

الكيان الصهيونى النازى ومرضه العضال! «1»

ماجد حبته

مستمرون فى العدل الدولية

د. منى حلمى

لم يدرك عظمته النادرة

علي سعدة

عندما يتحالف الروتين والفساد ضد المواطن

صور

فى غياب والده.. محمد عدوية يستقبل عزاء والدته

افتتاح كأس الأمم الإفريقية للساق الواحدة

اكتشف عظمة الحضارة المصرية فى المتحف القومى للحضارات

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات ضخمة فى إسرائيل للمطالبة باستبدال حكومة نتنياهو.. غدًا

مسئول أمنى إسرائيلى: سموتريتش يقود تل أبيب إلى الخطر

ارتفاع شهداء الغارة الإسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين إلى 31 شهيدًا