صلاح يوجه رسالة لمنتقديه بعد خروجه من معسكر مصر: "حاولوا أكتر"

وجّه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، نجم ليفربول الإنجليزي، رسالة بعد خروجه من معسكر منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتعرض صلاح لحملة انتقادات شديدة بعد خروجه مصابًا في مباراة غانا بالجولة الثانية من دور المجموعات لأمم إفريقيا وصلت إلى حد التشكيك في حقيقة إصابته.

وكتب صلاح عبر حسابه على منصة التدوينات القصيرة والتواصل الاجتماعي "إكس": "بدأت امبارح برنامج العلاج والتأهيل وهعمل كل حاجه ممكنة علشان أكون جاهز في أقرب وقت وارجع للمنتخب زي ما كان متفق عليه من البداية.. بردو بحبها وبحب ناسها.. حاولوا أكتر.

وخرج صلاح من معسكر المنتخب الوطني بعد مباراة كاب فيردي بالجولة الثالثة من دور المجموعات، وسافر إلى ليفربول من أجل البدء في رحلة التأهيل من الإصابة.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية، الأحد المقبل في العاشرة مساءً، ضمن لقاءات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي تستضيفها كوت ديفوار، وتستمر منافساتها حتى يوم 11 فبراير المقبل.