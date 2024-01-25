بعد صدمة الارتجاج فى المخ.. إمام عاشور يغادر المستشفى ويعود لمعسكر المنتخب (صور)

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم خروج إمام عاشور، لاعب المنتخب الوطني من المستشفى بعد شفائه من الإصابة التي لحقت به أثناء مشاركته في مران المنتخب أمس.

وتعرض عاشور للإصابة بارتجاج في المخ أثناء مشاركته بمران المنتخب، أمس، بعد سقوطه على رأسه أثناء محاولته تنفيذ ركلة مقصية في المران ليتم نقله إلى المستشفى فورًا بعد تلقيه الإسعافات الأولية.

ونشر الاتحاد بيانًا عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء نصه كالآتي: "غادر إمام عاشور لاعب منتخب مصر المستشفي ظهر اليوم، ووصل فندق إقامة الفريق بأبيدجان عقب تلقيه العلاج اللازم على خلفية إصابته بارتجاج في المخ".

أضاف:"حرص الأستاذ خالد الدرندلي، رئيس بعثة المنتخب، والكابتن حازم إمام المشرف على المنتخب، وروي فيتوريا المدير الفني للمنتخب واللاعبين على الإطمئنان على اللاعب".

"كنت بين الحياة والموت".. أول تعليق من إمام عاشور بعد الإصابة بارتجاج فى المخ

وسبق أن كتب إمام عاشور، عبر حسابه الرسمي على منصة تبادل الصور والتواصل الاجتماعي"إنستجرام": الحمد لله على كل شىء، أول حاجة أنا كنت بين الحياة والموت".

أضاف عاشور:"شوفت حاجات إمبارح يارب ما تكتبها على حد، بشكر كل واحد كان جنبي إمبارح، بشكر دكاترة المنتخب، فضلًا عن اللعيبة والجهاز الإداري أيضًا".

وأكمل لاعب وسط الفراعنة: "والله يا جماعة مفيش حاجة في الدنيا تستاهل، وكل حاجة في لحظة هتروح، الحمد لله على كل شىء، وبإذن الله، اقدر أكون جاهز مع زمايلي".

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية، يوم الأحد المقبل في العاشرة مساءً، ضمن لقاءات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي تستضيفها كوت ديفوار وتستمر منافساتها حتى يوم 11 فبراير المقبل.