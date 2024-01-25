الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"كنت بين الحياة والموت".. أول تعليق من إمام عاشور بعد الاصابة بارتجاج بالمخ

إمام عاشور
إمام عاشور

حرص إمام عاشور، لاعب خط وسط النادي الأهلي والمنتخب الوطني الأول، على طمأنة جماهير الكرة المصرية عليه، بعد إصابته بارتجاج في المخ.

 إصابة خلال مران الفراعنة

وكان إمام عاشور قد تعرض للإصابة بارتجاج في المخ، على هامش مران الفراعنة أمس الأربعاء، استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، في دور الـ16، بـ"كان 2023".

وكتب إمام عاشور، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهيرة "إنستجرام": الحمد لله على كل شى، أول حاجة أنا كنت بين الحياة والموت".

وأضاف عاشور:" شوفت حاجات إمبارح يارب ما تكتبها على حد، بشكر كل واحد كان جنبي إمبارح، بشكر دكاترة المنتخب فضلا عن العيبه والجهاز الإداري أيضا".

وأكمل لاعب وسط الفراعنة:" والله ياجماعة مافيش حاجة في الدنيا تستاهل، وكل حاجة في لحظة هتروح، الحمد لله على كل شى، وبإذن  الله، اقدر أكون جاهز مع زمايلي".

رسالة إمام عاشور للجماهير 

وكان إمام عاشور، تعرض لإصابة بارتجاج في المخ، ليتأكد غيابه رسميا عن صفوف الفراعنة أمام الكونغو الديمقراطية.

موعد مباراة منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية بـ"كان 2023"

ويواجه المنتخب الوطني الأول نظيره الكونغو الديمقراطية، في تمام العاشرة مساء الأحد المقبل، في إطار منافسات دور الـ16 "كان 2023". 

رسميا.. غياب عاشور عن مواجهة الكونغو الديمقراطية المرتقبة

تأكد غياب إمام عاشور، لاعب وسط منتخب مصر والنادي الأهلي، عن مباراة الفراعنة أمام الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتعرض إمام عاشور للإصابة بارتجاج في المخ، خلال مشاركته في مران الأربعاء الفراعنة، ليتم نقله إلى المستشفى ويتم إسعافه في أسرع وقت، على أن يكون تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة فقط.

ورغم اطمئنان الجماهير والبعثة المصرية على اللاعب، فإنه لن يتمكن من اللحاق بالمباراة، بسبب البروتوكول العلاجي الذي سيخضع له اللاعب، والذي يتطلب مرور من أربعة إلى خمسة أيام، قبل مشاركة اللاعب في أي مباراة.

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