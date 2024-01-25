عاجل| موقف الأهلي النهائي من بيع إمام عاشور: سعره 10 ملايين إسترليني

رفض مسئولوالأهلي برئاسة محمود الخطيب فكرة بيع إمام عاشور لاعب الفريق الأول خلال الميركاتو الشتوي الجاري إلى أي دوري عربي في الخليج، ويفضل احتراف اللاعب في أوروبا خاصة الدوري الإنجليزي.

وكشف مصدر مسئول أن إدارة الكرة بالأهلي استقرت على دراسة العروض الأوروبية في حالة وصول عرض رسمي وعدم الالتفات إلى العروض الشفهية.

وأضاف المصدر أن الأهلي حدد مبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني لبيع إمام عاشور إلى أي فريق أوروبي سواء بالدوري الإنجليزي أو الإسباني بعد الاتصالات التي تلقاها مسئولو القلعة الحمراء من شركات تسويق أوروبية.

إمام عاشور تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة

وكان إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر لإصابة بالرأس خلال تدريب المنتخب أمس وتم التعامل الفورى عن طريق الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا، ثم توجه اللاعب برفقة الجهاز الطبي للمستشفى على الفور

وأجرى جميع الفحوصات التى أثبتت إصابته بارتجاج فى المخ وحالته الآن مستقرة وسوف يمكث اللاعب تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى لمدة 24 ساعة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خسر أمام الأخدود السعودي بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب اتحاد كلباء الإماراتي.

وحرص السويسري مارسيل كول المدير الفني للفريق، على الدفع بمجموعة كبيرة من اللاعبين المتواجدين في معسكر الأهلي المقام حاليًّا بالإمارات لتجهيزهم للمرحلة المقبلة.

وشهدت المباراة مشاركة الفلسطيني وسام أبو علي الوافد الجديد، الذي احتسبت له ضربة جزاء نفذها رامي ربيعة اصطدمت بالقائم وخرجت خارج الملعب، فيما سجل هدف الأهلي محمد الضاوي كريستو.

ويخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي مباراته الودية الثانية خلال المعسكر المقام حاليًّا بالإمارات أمام نادي حتا الإماراتي غدًاالجمعة في تمام الخامسة مساء بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي حتا.