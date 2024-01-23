بمشاركة وسام أبوعلى.. الأهلى يخسر وديًا أمام الأخدود السعودى

خسر الأهلي أمام الأخدود السعودي بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت، مساء اليوم، على ملعب اتحاد كلباء الإماراتي.

حرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على الدفع بمجموعة كبيرة من اللاعبين المتواجدين في معسكر الأهلي المقام حاليًّا بالإمارات لتجهيزهم للمرحلة المقبلة.

وشهدت المباراة مشاركة الفلسطيني وسام أبوعلي الوافد الجديد، الذي احتسبت له ضربة جزاء نفذها رامي ربيعة اصطدمت بالقائم وخرجت خارج الملعب، فيما سجل هدف الأهلي محمد الضاوي كريستو.

ويخوض الأهلي مباراته الودية الثانية خلال المعسكر المقام حاليًّا بالإمارات أمام نادي حتا الإماراتي يوم الجمعة المقبل في تمام الخامسة مساء بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي حتا.

وانطلق معسكر الأهلي يوم السبت الماضي بإمارة عجمان بالإمارات، برعاية شركة «لارز للتطوير العمراني» إحدى شركات مجموعة الجاويش للاستثمار، الراعي الرئيسي لمعسكر الفريق بالإمارات.