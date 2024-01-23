تشكيل الأهلى.. موديست يقود الهجوم أمام الأخدود السعودى

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لنادي الأهلي، عن تشكيل المارد الأحمر الأساسي، في ودية الأخدود السعودي، التي تنطلق، بعد قليل، على ملعب اتحاد كلباء في إمارة عجمان بالإمارات.

وشهد تشكيل المارد الأحمر، تواجد مجموعة من اللاعبين الشباب، في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين عن الأهلي، خلال هذه الفترة، بسبب وجودهم مع المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا بكوت ديفوار، فضلا عن تواجد المحترفين الأجانب مع منتخبات بلادهم ف البطولة ذاتها.

وكانت بعثة النادي الأهلي، قد غادرت القاهرة في وقت سابق متوجهة للإمارات، لإقامة معسكر مغلق للفريق هناك، خلال فترة توقف مسابقة دوري نايل، بسبب مشاركة الفراعنة في منافسات “كان 2023”.

وجاء تشكيل المارد الأحمر على النحو التالي..

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أكرم توفيق، إبراهيم عبدالحكيم، معتز محمد، مازن أسامة.

خط الوسط: مصطفى أبوالخير، فارس خالد، عمرو السولية، كريم فواد، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أنتوني موديست.

ويجلس على دكة البدلاء كل من رامي ربيعة، حسين الشحات، كريستو، محد مجدي أفشة، وسام أبوعلى، مصطفى مخلوف، أحمد عابدين، عبدالجواد عبدالرحمن، إسلام عبدالله، يوسف عبدالحفيظ، أحمد طعيمة، حازم جمال.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة، شباب بلوزداد الجزائري، أحد يومي 16 أو 17 فبراير المقبل، والمؤجلة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.