الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الأهلى.. موديست يقود الهجوم أمام الأخدود السعودى

كولر
كولر

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لنادي الأهلي، عن تشكيل المارد الأحمر الأساسي، في ودية الأخدود السعودي، التي تنطلق، بعد قليل، على ملعب اتحاد كلباء في إمارة عجمان بالإمارات.

وشهد تشكيل المارد الأحمر، تواجد مجموعة من اللاعبين الشباب، في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين عن الأهلي، خلال هذه الفترة، بسبب وجودهم مع المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا بكوت ديفوار، فضلا عن تواجد المحترفين الأجانب مع منتخبات بلادهم ف البطولة ذاتها.

وكانت بعثة النادي الأهلي، قد غادرت القاهرة في وقت سابق متوجهة للإمارات، لإقامة معسكر مغلق للفريق هناك، خلال فترة توقف مسابقة دوري نايل، بسبب مشاركة الفراعنة في منافسات “كان 2023”.

وجاء تشكيل المارد الأحمر على النحو التالي..

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أكرم توفيق، إبراهيم عبدالحكيم، معتز محمد، مازن أسامة.

خط الوسط: مصطفى أبوالخير، فارس خالد، عمرو السولية، كريم فواد، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أنتوني موديست.

ويجلس على دكة البدلاء كل من رامي ربيعة، حسين الشحات، كريستو، محد مجدي أفشة، وسام أبوعلى، مصطفى مخلوف، أحمد عابدين، عبدالجواد عبدالرحمن، إسلام عبدالله، يوسف عبدالحفيظ، أحمد طعيمة، حازم جمال.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة، شباب بلوزداد الجزائري، أحد يومي 16 أو 17 فبراير المقبل، والمؤجلة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

كولر الاهلى مباريات ودية الأخدود السعودي ودية الأهلي والأخدود السعودي تشكيل الأهلي لودية الأخدود السعودي

مواد متعلقة

أزمة جديدة تهدد بنهاية مشوار على معلول مع الأهلى

على طريقة صلاح.. الأهلى يستقر على عودة "الشناوى" إلى القاهرة

الأهلى يتوجه لملعب اتحاد كلباء لمواجهة الأخدود السعودى وديًا

كولر يجرب ناشئى الأهلى أمام الأخدود السعودى فى ودية اليوم

الأكثر قراءة

على طريقة صلاح.. الأهلى يستقر على عودة "الشناوى" إلى القاهرة

ثلاثى منتخب مصر على رادار برشلونة فى بطولة أمم إفريقيا

رئيس معهد الفلك: لا خسائر مادية أو بشرية جراء زلزال إدفو

الرئيس السيسى: إضافة الطاقة النووية تسهم فى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة

أزمة جديدة تهدد بنهاية مشوار على معلول مع الأهلى

نتنياهو: عشنا أمس أحد أصعب أيام الحرب فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! "1"

حسين دعسة

سيناريوهات نتنياهو ماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية؟

عبدالوهاب داود

أين تشجع المنتخب هذا المساء؟!

ماجد حبته

بلينكن فى الملعب!

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهي؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى