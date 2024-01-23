الأهلى يتوجه لملعب اتحاد كلباء لمواجهة الأخدود السعودى وديًا

غادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مقر إقامة البعثة في عجمان بالإمارات، متوجهًا إلى ملعب اتحاد كلباء الإماراتي؛ استعدادًا لخوض المباراة الودية أمام فريق الأخدود السعودي المحدد لها الخامسة بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وأنهى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، منذ قليل، المحاضرة الفنية للاعبين قبل مواجهة فريق الأخدود السعودي وديًا اليوم.

يذكر أن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي، قاد اللاعبين في مران بدني واستشفائي صباح اليوم ضمن البرنامج المحدد ليوم المباراة.

ومن المتوقع أن يبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، ودية الإخدود السعودي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: مصطفي شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة- إبراهيم عبدالحكيم- معتز محمد- أحمد عابدين- يوسف عبدالحفيظ.

خط الوسط: أكرم توفيق- عمرو السولية- محمد أفشة– حسين الشحات.

خط الهجوم: وسام أبوعلي.

الخطيب يزور معسكر الأهلي بالإمارات

كان محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة حرص على زيارة معسكر الفريق الأول لكرة القدم المقام حاليًّا في إمارة عجمان بالإمارات.

واجتمع محمود الخطيب مع خالد بيبو، مدير الكرة، بمقر إقامة الفريق، وذلك للاطمئنان على أجواء المعسكر وكافة الترتيبات اللازمة للجهاز الفني والإداري والطبي، والعمل على توفير الأجواء المثالية، في إطار الاستعدادات للارتباطات المحلية والإفريقية التي تعقب منافسات كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًّا في كوت ديفوار.

وكان محمود الخطيب قد تواجد في دولة الإمارات الشقيقة قبل أيام لاستلام جائزة الأهلي كأفضل نادٍ في الشرق الأوسط، خلال مراسم حفل «دبي جلوب سوكر»‏ في الدورة الرابعة عشرة للجائزة، الذي أقيم مساء الجمعة الماضي.‏

وكان خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قد أعلن خوض الفريق مباراتين وديتين خلال معسكر الفريق المقام حاليًّا في عجمان بالإمارات.

وأوضح أن الأهلي سوف يخوض الودية الأولى عصر اليوم الثلاثاء مع فريق الإخدود السعودي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب اتحاد كلباء.

وأضاف مدير الكرة أن الودية الثانية للأهلي خلال معسكر الإمارات سوف تقام أمام نادي حتا الإماراتي يوم الجمعة المقبل في تمام الخامسة مساء بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي حتا.