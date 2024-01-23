الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الخطيب يستقبل المدير العام للتنمية السياحية بعجمان ويهديه درع وعلم الأهلي

الخطيب مع الوفد الإماراتي
الخطيب مع الوفد الإماراتي

استقبل الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، صباح اليوم، محمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة التنمية السياحية بعجمان والوفد المرافق له، الذي حرص على زيارة مقر بعثة المارد الأحمر بعجمان. 

ووجه الكابتن الخطيب الشكر لمدير عام دائرة التنمية السياحية والوفد المرافق له على زيارته لمقر بعثة الفريق وحرصه على الترحيب بالنادي الأهلي في دولة الإمارات العربية الشقيقة.

في ختام الزيارة، حرص الكابتن محمود الخطيب على إهداء الهاشمي درع وعلم الأهلي، والذي بدوره أهدى للكابتن الخطيب درع التنمية السياحية. 
 

ويتواجد الكابتن محمود الخطيب بمعسكر الفريق للاطمئنان على اللاعبين والجهاز الفني وسير المعسكر بعد أيام قليلة من استلام جائزة الأهلي كأفضل نادٍ في الشرق الأوسط، خلال مراسم حفل «دبي جلوب سوكر»‏ في الدورة الرابعة عشرة للجائزة، الذي أقيم مساء يوم الجمعة الماضي.‏

الخطيب يجتمع باللاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق المران

اجتمع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي بلاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر قبل انطلاق مران الفريق اليوم.

وحرص الخطيب على الحديث مع اللاعبين عن أهمية المعسكر وضرورة تحقيق أكبر استفادة فنية من خلاله، خصوصًا أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستعداد والجاهزية على أعلى مستوى.

ووصل الكابتن الخطيب ظهر اليوم إلى معسكر الفريق، واجتمع مع خالد بيبو، مدير الكرة، بمقر إقامة الفريق، وذلك للاطمئنان على أجواء المعسكر وكافة الترتيبات اللازمة للجهاز الفني والإداري والطبي، والعمل على توفير الأجواء المثالية، في إطار الاستعدادات للارتباطات المحلية والإفريقية التي تعقب منافسات كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًّا في كوت ديفوار.

 وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  اختتم تدريباته عصر أمس على ملعب الحمرية بإمارة عجمان في الإمارات، في إطار التحضيرات لودية الأخدود السعودي المحدد لها الساعة الثالثة عصراليوم الثلاثاء.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على الاجتماع باللاعبين قبل بداية المران لمدة عشر دقائق، ثم خاض الفريق تدريبًا بدنيًّا في بداية فقرات المران الجماعي تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال.
فيما قاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، الثلاثي مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال في فقرات تدريبية متنوعة، بينما أدى باقي اللاعبين تدريبات الكرة، قبل أن يختتم مارسيل كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين. 

محمود الخطيب الاهلى محمود خليل الهاشمي عجمان الإماراتي معسكر الإمارات

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