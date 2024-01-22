الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الخطيب يزور معسكر الأهلى بالإمارات.. و«بيبو» يتواصل مع الدوليين

مران الأهلي في معسكر
مران الأهلي في معسكر الإمارات

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والمشرف العام على الكرة، ظهر اليوم، على زيارة معسكر الفريق الأول لكرة القدم المقام حاليًّا في إمارة عجمان بالإمارات.

واجتمع الخطيب مع خالد بيبو، مدير الكرة، بمقر إقامة الفريق، وذلك للاطمئنان على أجواء المعسكر وكافة الترتيبات اللازمة للجهاز الفني والإداري والطبي، والعمل على توفير الأجواء المثالية، في إطار الاستعدادات للارتباطات المحلية والأفريقية التي تعقب منافسات كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًّا في كوت ديفوار.

وكان الخطيب قد تواجد في الإمارات قبل أيام لاستلام جائزة الأهلي كأفضل نادٍ في الشرق الأوسط، خلال مراسم حفل «دبي جلوب سوكر»‏ في الدورة الرابعة عشرة للجائزة، الذي أقيم مساء الجمعة الماضي.‏

ومن جانبه، أكد سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أن أجواء معسكر الفريق المقام حاليًّا بالإمارات مثالية، متمنيًا أن يحقق عناصر الناشئين بالمعسكر أكبر قدر من الاستفادة.

وأوضح قمصان: «توقيت المعسكر مهم لإعداد اللاعبين في فترة التوقف الدولي، ومنح الناشئين والشباب فرصة جيدة للمشاركة مع عناصر الفريق الأول».

وأضاف: «سعدت مؤخرًا بتتويج النادي الأهلي بجائزة جلوب سوكر كأفضل نادٍ في الشرق الأوسط، وهي تمثل جهدًا كبيرًا من كل عناصر منظومة النادي».

واختتم قمصان معربًا عن أمنياته بالتوفيق للمنتخب الوطني اليوم في مشواره بكأس الأمم الأفريقية، وأن يواصل طريقه للمنافسة على اللقب.

ومن جانبه، حرص خالد بيبو، مدير الكرة بالأهلي، على الاطمئنان أمس على لاعبي الأهلي الموجودين حاليًّا مع المنتخب الوطني، استعدادًا لمواجهة منتخب  الرأس الأخضر اليوم في ثالث مباريات المنتخب ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًّا في كوت ديفوار.

كما حرص مدير الكرة على إجراء اتصالات للاطمئنان على لاعبي الفريق في المنتخبات الأخرى، سواء الأجانب في كأس الأمم أو لاعبو الأهلي في معسكري منتخب الشباب والمنتخب الأولمبي.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته في الثالثة والنصف عصر اليوم بتوقيت الإمارات، وذلك ضمن التحضيرات للمباراة الودية الأولى التي يخوضها أمام فريق الأخدود السعودي غدًا الثلاثاء.

يذكر أن الأهلي يخوض معسكره بإمارة عجمان في الإمارات، في إطار التحضيرات للفترة المقبلة وتتخلل المعسكر مباراتان وديتان.

محمود الخطيب الاهلى خالد بيبو كأس الأمم الأفريقية سامي قمصان الأخدود السعودي

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