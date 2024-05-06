الإثنين 06 مايو 2024
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عالم

مسئول أمريكى: نتنياهو لم يتفاوض مع حماس "بنية صادقة"

جريدة الدستور

قال مسئول أمريكي مطلع على المحادثات، إن بنيامين نتنياهو وحكومة الحرب الإسرائيلية لم يتفاوضا مع حماس "بنية صادقة" على ما يبدو في أحدث جولة.

وأضاف: "واشنطن ملتزمة بمنع اجتياح رفح وإسرائيل لا تزال تعتزم المضي قدما فيه".

وقال البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إنه يراجع رد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على مقترح وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، في الوقت الذي يواصل فيه الضغط على إسرائيل لوقف خطط غزو بري لرفح.

وقالت حماس في بيان مقتضب في وقت سابق، إن زعيمها إسماعيل هنية أبلغ الوسطاء القطريين والمصريين بأن الحركة قبلت اقتراحهم بوقف إطلاق النار.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين، إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) وليام بيرنز كان في المنطقة لإجراء مناقشات بخصوص المقترح. ورفض تقديم أي تفاصيل قائلا إنه لا يريد تعريض أي تقدم نحو التوصل لاتفاق للخطر.

وأضاف "نريد إخراج هؤلاء الرهائن، ونريد التوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع، ونريد زيادة المساعدات الإنسانية"، مضيفا أن التوصل إلى اتفاق سيكون "أفضل نتيجة على الإطلاق".

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