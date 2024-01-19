الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الخطيب يشكر «جلوب سوكر».. ويهدى جائزة أفضل نادٍ لجماهير الأهلى

الخطيب
الخطيب

حرص محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، على توجيه الشكر إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة ومؤسسة «جلوب سوكر» وإلى كل أساطير كرة القدم من ‏لاعبين حاليين ونجوم سابقين ومسئولين في كل أنحاء العالم، خلال حضوره حفل «جلوب سوكر»، الذي أقيم مساء اليوم في دبي، وتسلم جائزة ‏الأهلي أفضل نادٍ في الشرق الأوسط هذا العام‎.‎

وأكد الكابتن الخطيب في كلمته خلال الحفل اعتزازه وتقديره الكامل لكل من صوّت لصالح النادي، ومنحه حقه في الفوز بجائزة الأفضل في ‏الشرق الأوسط، وقام بإهداء الجائزة إلى جماهير الأهلي التي تعد السند الدائم ومصدر القوة، والحافز على الاستمرار في تحقيق ‏المزيد من النجاحات.‏

كما حرص الكابتن الخطيب على إهداء الجائزة إلى العامري فاروق نائب رئيس النادي، الذي يمر بمحنة صحية، متمنيًا له ‏الشفاء العاجل.

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