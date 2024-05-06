أشرف أبو الهول لـ"الشاهد": رموز المقاومة فى السبعينيات كانوا مسيحيين

قال أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن حماس أصبحت عبئًا على إسرائيل؛ لأن نتنياهو كان يظن أنه استطاع السيطرة على حماس لكن هناك لاعبين آخرين في المنطقة قاموا باحتوائها واستخدموها.

وأضاف "أبو الهول" خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "أصبح هناك طموح من خلال عملية التأليه لحماس ورموزها وأنها هي من ستحرر فلسطين، وبالتالي انقلبت على إسرائيل، لكننا جميعًا نعلم كيف ظهرت حماس".

وتابع: "المقاومة في السبعينات والثمانينات كانت معظمها يقودها اليسار الفلسطيني أي الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية دول يساريين، وكان جزء كبير من قيادات المقاومة قيادات مسيحية فلسطينية أو مسيحية عربية".