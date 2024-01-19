الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الخطيب يصل إلى مقر احتفالية مؤسسة «جلوب سوكر» بالإمارات

محمود الخطيب
محمود الخطيب

وصل الكابتن محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي إلى مقر الاحتفالية التي تقيمها مؤسسة «جلوب سوكر» مساء اليوم بدولة الإمارات العربية الشقيقة، في حضور كوكبة من كبار مسئولي ونجوم كرة القدم في العالم، الذين تم توجيه الدعوة إليهم لحضور الحفل.

رافق الكابتن محمود الخطيب لحضور الحفل الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي.

ينافس الأهلي على جائزة «جلوب سوكر» لأفضل نادٍ في الشرق الأوسط، في الاستفتاء الذي أقيم خلال الأيام الماضية.

وكان وفد رسمي من مؤسسة «جلوب سوكر» قد زار الأهلي منذ بضعة أيام، وقام بتسلم الدعوة للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، لحضور الاحتفالية الكبرى بحضور نجوم الكرة العالمية.

وحقق الأهلي عدة بطولات محليًّا وقاريًّا في عام 2023، وحصد 5 ألقاب وهي دوري أبطال إفريقيا والدوري المحلي وكأس مصر ولقبان لبطولة كأس السوبر المحلية، والمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت بالمغرب في فبراير الماضي، إضافة إلى المشاركة في كأس العالم للأندية الأخيرة التي أقيمت بالسعودية والتتويج بالميدالية البرونزية.

خالد بيبو قائمًا بأعمال رئيس بعثة الأهلي في معسكر الإمارات

وكان الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة، كلف الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، للقيام بأعمال رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الإمارات خلال معسكر الفريق الأول المقرر إقامته في الفترة من يوم ٢٠ حتى ٢٨ يناير الجاري.

وحرص الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، على إنهاء كافة الترتيبات اللازمة للمعسكر ومتطلبات الجهاز الفني والإداري وملاعب التدريب؛ فضلًا عن التنسيق الكامل للمباريات الودية وكافة الأمور التنظيمية خلال المعسكر. 

محمود الخطيب الاهلى جائزة جلوب سوكر الإمارات سعد شلبي

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