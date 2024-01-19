الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الخطيب يطير إلى الإمارات لحضور حفل جوائز "جلوب سوكر"

محمود الخطيب
محمود الخطيب

يغادر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، القاهرة مساء اليوم الجمعة، متوجها للعاصمة الإماراتية "أبوظبي"، لحضور حفل التكريم كأفضل نادٍ في الشرق الأوسط، ضمن حفل جوائز جلوب سوكر في الإمارات غدا السبت.

وسوف يتواجد الخطيب في مدينة دبي الإماراتية، رفقة سعد شلبي المدير التنفيذي للقلعة الحمراء، كوفد رسمي لحضور حفل جوائز جلوب سوكر.

حفل جلوب سوكر في الإمارات سيحضره نجوم الكرة العالمية، وعلى رأسهم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والذي كرم الأهلي بالحصول على المركز الثالث في كأس العالم للأندية التي أُقيمت في السعودية، قبل عدة أسابيع.

النادي قد يحصل على تكريم أو تكريمين آخرين بخلاف استلام جائزة أفضل ناد في الشرق الأوسط، وهي الجائزة الرئيسية التي تم دعوة مسئولي القلعة الحمراء لحضور الحفل من أجل استلامها.

يذكر أن محمود الخطيب كان قد تواجد في حفل جلوب سوكر عام 2020 في الإمارات، من أجل تسلم جائزة الأهلي باعتباره نادي القرن في أفريقيا والأكثر تتويجًا بالألقاب في الشرق الأوسط.

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