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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

أسعار الفراخ البيضاء والبيض فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 6-5-2024

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

مع بدء الساعات الأولى في عيد شم النسيم يحرص الكثير من المواطنين على تناول الدواجن، والابتعاد عن شراء الأسماك لذا يكثر التساؤل لمعرفة أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الاثنين 6-5-2024 عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الدواجن اليوم وجود انخفاضا جديدا قبل بدء التعاملات في الأسواق، لكي بتراجع سعر الفراخ البيضاء بنحو مبلغ جنيها واحدا، بينما ارتفعت أسعار الساسو بنحو قيمة 4 جنيهات، طبقا لآخر تحديث لبورصة الدواجن الرئيسية.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الاثنين 6-5-2024

 

وتنشر "الدستور" بهذا التقرير سعر الدواجن اليوم الاثنين 6 مايو 2024. 

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم

بلغ سعر الفراخ البيضاء في مصر اليوم الاثنين ما بين 77 و76 جنيهًا في المزرعة، وبالمحلات بسعر من مبلغ 85 جنيهًا إلى 92 جنيهًا للمستهلك وتتنوع الأسعار طبق المنطقة.

وبينما سجلت أسعار الفراخ البلدي نحو مبلغ 105 جنيهات تسليم أرض المزرعة، لكي تصل إلى المستهلكين ما بين سعر 117 و123 جنيهًا.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

وصل سعر الدواجن الساسو الحمراء قيمة 95 جنيهًا للكيلو في البورصة، لكي تباع بـ110 جنيهات كيلو.

- سجل سعر الفراخ البيضاء الأمهات بلغ 75 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك بقيمة 83 جنيهًا.

أسعار البانيه اليوم الاثنين 

سجل سعر البانيه اليوم في الأسواق ما بين 195 و210 جنيها للكيلو الواحد وقد يزيد حسب المنطقة السكنية.

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 5 مايو 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار أجزاء الفراخ اليوم في الأسواق

سجل سعر صدور الدجاج اليوم الاثنين ما بين 122 و125 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الأوراك للمستهلك 110 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البط البلدي بين 115 و120 جنيهًا.

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أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

أسعار البيض اليوم الاثنين 

سجل سعر طبق البيض الأبيض  اليوم الاثنين في الأسواق بين 150 جنيهًا للطبق.

وبلغ سعر طبق البيض الأحمر مبلغ 150 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو قيمة 160 جنيهًا.

ووصل سعر البيض البلدي قيمة 135 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك متراوحًا ما بين مبلغ 145 و150 جنيهًا.

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