الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

أسعار الفراخ البيضاء
أسعار الفراخ البيضاء

شهدت الأسواق في مصر تراجعا في أسعار الطيور خاصة أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم الأحد 5 مايو 2024، وذلك لرغبة الملايين من ربات البيوت في تخزين السلع الغذائية الأساسية، على رأسها البروتين الداجني، حيث شهدت أسعار الطيور تراجعا ملحوظا بالبورصة إذ وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء لنحو 77 جنيهًا من المزارع ويصل للمستهلك بنحو 87 جنيها. 

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاحد في بورصة الدواجن

نعرض للقراء أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم الاحد 5 مايو 2024 والتي جاءت كما يلي:-

سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن 77 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك في الأسواق بـ87 جينهًا.

سعر كيلو الفراخ البلدي الاحد 5 مايو 2024 في بورصة الدواجن ما بين 105 لـ106 جنيها وتصل للمستهلك بـ110 جينهًا.

سعر كيلو الساسو الاحد 5 مايو 2024 في بورصة الدواجن 88 جنيها لتصل للمستهلك في الأسواق بـ93 جنيها.

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أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 5 مايو 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

سعر طبق البيض اليوم الاحد 5 مايو أبريل 2024 

سجل سعر طبق البيض البلدي اليوم الاحد 5 مايو 2024  في بورصة الدواجن 120 جنيها ويصل للمستهلك و125 جنيها.

سجل سعر طبق  بيض الأبيض اليوم  الاحد 5 مايو 2024 في بورصة الدواجن 135 جنيها ويصل للمستهلك الي 140 جنيها.

سجل سعر طبق  بيض الأحمر اليوم الاحد 5 مايو  2024 في بورصة الدواجن 135 جنيها ويصل للمستهلك الي 140 جنيها.

أسعار البانيه اليوم الاحد 5 مايو 2024

سجل البانيه اليوم الاحد 5 مايو  190 وتصل للمستهلك 210 جنيهات.

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أسعار الأوراك اليوم الاحد 5 مايو  2024

تراوح أسعار "الأوراك" اليوم الاحد  5 مايو 110 جنيها وتصل الي المستهلك 120 جنيها.

بينما سجل "الصدور" اليوم الاحد5 مايو 122 جنيها وتصل المستهلك 130 جنيها. 

سجلت أسعار "الأجنحة" اليوم الاحد 5 مايو  بـ70 جنيها وتصل المستهلك 75 جنيها. 

وسجل أسعار "الهياكل "اليوم الاحد 5  مايو بـ50 جنيها وتصل إلى المستهلك 60 جنيها. 

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