السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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هل انخفض سعر سمك السردين لـ50 جنيها؟ الغرف التجارية تفجر مفاجأة

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

علق محمد سعده السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، على ما يتردد بانخفاض سعر سمك السردين من 130 جنيه لـ50 جنيه، قائلًا: "إن الغرفة عقدت اجتماعا مع الأطراف المعنية بعد  حملة المقاطعة التي بدأها أهالي بورسعيد بسبب المبالغة في أسعار الأسماك، وبالفعل انخفضت الأسعار".

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن الارتفاع المبالغ في سعر الأسماك كان بسبب الطلب المتزايد بسبب شم النسيم، وتمليح الأسماك، لكن مع حملة المقاطعة انخفض السعر مع زيادة المعروض من الأسماك.

وأردف: "كل الأسماك متوفرة وأسعارها انخفضت، والأسعار في المجمل انخفضت بما لا يقل عن 15% و30%".

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