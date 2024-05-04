السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبير يكشف حقيقة مشاركة "فيسبوك" لصورك وفيديوهاتك.. ويحذر من أمر آخر

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

قال المهندس مصطفى أبو جمرة، خبير نظم المعلومات، إن التريند المنتشر عن قيام منصة “فيسبوك” بنشر صورك وفيديوهاتك الشخصية دون الحصول على موافقة منك، غير صحيح، مؤكدًا أن الصور تنشر بعد موافقة المستخدم.

وحذر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" تقديم الإعلاميات إيمان عزالدين وهبة الأباصيري، ومنى عبدالغني، على شاشة "سي بي سي"، من أمر آخر أكثر خطورة، وهو أن “فيسبوك” لديه إمكانية للوصول لمعرض الصور طول الوقت، مما يتيح له استخدامها في أغراض غير معلنة، مردفا: "ممكن يستخدمها في أمور أخرى، بخلاف النشر، وعمليات لا نعرفها".

وأردف أنه على الإنسان أن يتعلم ثقافة تأمين هاتفه، ويجب أن يمنع التطبيقات من الوصول لمعرص الصور والداتا على الهاتف المحمول، ولا يسمح لتلك التبيقات بالوصول للصور إلا عند مشاركة الصورة فقط، واستخدام التطبيق، وبخلاف ذلك يجب أن نمنع تلك التطبيقات من الوصول للصور وملفات الهاتف، من خلال الإعدادات.

اقرأ أيضًا:

خبير أمن معلومات يكشف خطورة الاستخدامات الخاطئة للإنترنت

فيسبوك التريند الستات مايعرفوش يكدبوا إيمان عزالدين منى عبدالغني

مواد متعلقة

استشاري يكشف عن فوائد البليلة والفسيخ والمخلل وطريقة التحضير الصحية

بعد أزمة ميار الببلاوى والشيخ أبوبكر.. رمضان عبدالمعز يوجه رسالة للدعاة: "كلمتين لوجه الله"

محمود البزاوى يكشف مفاجأة عن دوره فى جودر: "الأب سبب فساد الأبناء"

محمود البزاوى عن دوره فى "مسار إجبارى": "الزواج بأكثر من واحدة قدرات"

محمود البزاوى يروى كواليس خطبته لابنة محمود السعدنى

محمد موسى يدحض ادعاءات الشيخ محمد أبوبكر ضد ميار الببلاوي: "بلاش الأعراض"

مصطفى بكري يشكر "المتحدة" لعرض فيلم السرب في قصور الثقافة بأسعار رمزية

مصطفى بكري يكشف بدائل تل أبيب للعملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية

الأكثر قراءة

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

هل انخفاض سعر الذهب طبيعى أم مقلق؟.. عضو شعبة المعدن الأصفر يجيب

خبراء: ملاحقة «الجنائية الدولية» قادة إسرائيل تساعد فى إنهاء الحرب

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

السجن 3 سنوات للمتهمين بقتل نيرة صلاح "طالبة العريش"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

ماجد حبته

إعانات الطوارئ للعمال

صور

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

دراما في الدقائق الأخيرة.. الزمالك ينتزع الفوز من براثن البنك الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

قناة كان: خلافات بين أعضاء الكابينت حول عملية اجتياح رفح

مسئول إسرائيلى: حرب غزة لن تنتهى بعد إطلاق سراح المحتجزين

مؤامرات مستمرة.. "خطة موسعة" لإسرائيل بشأن مستقبل غزة بعد الحرب