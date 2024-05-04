خبير يكشف حقيقة مشاركة "فيسبوك" لصورك وفيديوهاتك.. ويحذر من أمر آخر

قال المهندس مصطفى أبو جمرة، خبير نظم المعلومات، إن التريند المنتشر عن قيام منصة “فيسبوك” بنشر صورك وفيديوهاتك الشخصية دون الحصول على موافقة منك، غير صحيح، مؤكدًا أن الصور تنشر بعد موافقة المستخدم.

وحذر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" تقديم الإعلاميات إيمان عزالدين وهبة الأباصيري، ومنى عبدالغني، على شاشة "سي بي سي"، من أمر آخر أكثر خطورة، وهو أن “فيسبوك” لديه إمكانية للوصول لمعرض الصور طول الوقت، مما يتيح له استخدامها في أغراض غير معلنة، مردفا: "ممكن يستخدمها في أمور أخرى، بخلاف النشر، وعمليات لا نعرفها".

وأردف أنه على الإنسان أن يتعلم ثقافة تأمين هاتفه، ويجب أن يمنع التطبيقات من الوصول لمعرص الصور والداتا على الهاتف المحمول، ولا يسمح لتلك التبيقات بالوصول للصور إلا عند مشاركة الصورة فقط، واستخدام التطبيق، وبخلاف ذلك يجب أن نمنع تلك التطبيقات من الوصول للصور وملفات الهاتف، من خلال الإعدادات.

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