محمود البزاوى يكشف مفاجأة عن دوره فى جودر: "الأب سبب فساد الأبناء"

قال الفنان محمود البزاوي، إنه أبعد ما يكون عن دور الأب الذي قدمه في مسلسل "جودر"، حيث أدان شخصية عمر المصري، واتهمه بأنه السبب في فساد الابنين "سالم وسليم".

وأضاف خلال حديثه ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة "دي إم سي": "لما الولاد يطلبوا تقسيم الميراث في حياة أبوهم، غالبًا الأب هو السبب، لأن الأب بيعلم الابن المشي، ومبيبقاش في حساباته إن هيجي يوم والابن اللي هيسحب الأب، فمتضللهوش وهو صغير، عشان ميضللكش وأنت كبير".

وأردف: "فهمنا للتربية غريب، وفيه مقولة يقولك صاحب ابنك، وهي مقولة غلط، مفيش ابن بيقول لأبوه هو بيعمل إيه، مفروض تبقى قادر تدخل عالمه، لازم تكون طرف في حياته، وأنا مع أكرم ابني ومنة، بقولهم فهموني الحياة، أنتوا عارفين أكثر مني".

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