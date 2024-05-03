رئيس إسكان النواب يكشف تفاصيل تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء 

أوضح النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، مدى الاختلاف بين قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء عن سابقه الذي صدر عام 2019.

وقال خلال مداخلة ببرنامج "اليوم" تقديم الإعلامية دينا عصمت على شاشة "دي إم سي"، إن القانون فيه تيسيرات كبيرة، ومجالات وأوعية كثيرة فيها تصالح كانت مرفوضة في القانون السابق، لذا القانون الحالي يحل جزءا كبيرا من مشاكل بناء المخالف، ولابد من غلق ملف المخالفات الذى يشوه الوجه الحضاري لمصر.

ولفت إلى أن تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء يبدأ من الثلاثاء المقبل، سواء أون لاين، أو من خلال المراكز التكنولوجية، ويرفق المستندات المطلوبة، ولو قدم المستندات كاملة سيحصل على الموافقة على التصالح في غضون أسبوعين.

ولفت إلى أن التقديم على التصالح في مخالفات البناء سيستمر لمدة 6 أشهر وتبدأ من الثلاثاء المقبل.