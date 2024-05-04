السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

محمود البزاوي عن دوره في "مسار إجباري": "الزواج بأكثر من واحدة قدرات"

محمود البزاوي
محمود البزاوي

قال الفنان محمود البزاوي، إن دوره في مسلسل مسار إجباري، الرجل الذي تزوج امرأتين وأخفى زواجه طوال 20 سنة ليس غريبًا عن الواقع، وحبه لامرأتين مختلفتين تماما ومن مستويين مختلفين ومن عالمين مختلفين، يحدث في الحقيقة.

 

 

وأضاف خلال  حديثه ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة "دي إم سي": "هو حب الإثنين زي بعض، ولقى عند كل واحدة حاجة بيحبها، والمصيبة اللي عملها كانت لحكمة إن الابنين يجتمعوا ويبقوا أخوات حقيقي ويمشوا في مسار إجباري".

وأردف مازحا: "نفسي أعملها في الحقيقة"، ثم استدرك: "هالة بـ100، والزواج من أكثر من واحدة «قدرات»، لكن أنا لما قررت أتزوج خصصت مساحة من عقلي للزوجة حبيتها واخترتها تشارك بيتي وجيبي وعيالي، ومفيش قدرة في العقل لمساحة ثانية لواحدة ثانية بنفس التفاصيل". 

 

اقرأ أيضًا:

محمود البزاوي يروي كواليس خطبته لابنة محمود السعدني

محمود البزاوي مسلسل إجباري السفيرة عزيزة مسلسل مسار اجباري الزواج

مواد متعلقة

محمود البزاوى يروى كواليس خطبته لابنة محمود السعدنى

محمد موسى يدحض ادعاءات الشيخ محمد أبوبكر ضد ميار الببلاوي: "بلاش الأعراض"

مصطفى بكري يشكر "المتحدة" لعرض فيلم السرب في قصور الثقافة بأسعار رمزية

مصطفى بكري يكشف بدائل تل أبيب للعملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية

رئيس إسكان النواب يكشف تفاصيل تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء 

حامد فارس: مصر قدمت 87% من المساعدات الإغاثية لقطاع غزة

أستاذ علاقات دولية يكشف لماذا تعرقل حكومة نتنياهو تنفيذ الهدنة فى غزة؟

انخفاض الأسماك في بورسعيد وكرتونة البيض تصل لـ 110 جنيهات

الأكثر قراءة

السجن 3 سنوات للمتهمين بقتل نيرة صلاح "طالبة العريش"

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

بعد 8 سنوات.. على معلول ينتظر حدثًا تاريخيًا مع الأهلى فى لقاء الجونة

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

محمود البزاوى يروى كواليس خطبته لابنة محمود السعدنى

هل يزامل الننى مجددًا؟.. "تليجراف" تكشف عن مفاجأة بشأن مستقبل صلاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

ماجد حبته

إعانات الطوارئ للعمال

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

صور

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

دراما في الدقائق الأخيرة.. الزمالك ينتزع الفوز من براثن البنك الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى: حرب غزة لن تنتهى بعد إطلاق سراح المحتجزين

مؤامرات مستمرة.. "خطة موسعة" لإسرائيل بشأن مستقبل غزة بعد الحرب

سكان غزة يواجهون خطرًا إضافيًا مع اقتراب الحر بسبب انتهاكات الاحتلال