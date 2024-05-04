محمود البزاوي عن دوره في "مسار إجباري": "الزواج بأكثر من واحدة قدرات"

قال الفنان محمود البزاوي، إن دوره في مسلسل مسار إجباري، الرجل الذي تزوج امرأتين وأخفى زواجه طوال 20 سنة ليس غريبًا عن الواقع، وحبه لامرأتين مختلفتين تماما ومن مستويين مختلفين ومن عالمين مختلفين، يحدث في الحقيقة.

وأضاف خلال حديثه ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة "دي إم سي": "هو حب الإثنين زي بعض، ولقى عند كل واحدة حاجة بيحبها، والمصيبة اللي عملها كانت لحكمة إن الابنين يجتمعوا ويبقوا أخوات حقيقي ويمشوا في مسار إجباري".

وأردف مازحا: "نفسي أعملها في الحقيقة"، ثم استدرك: "هالة بـ100، والزواج من أكثر من واحدة «قدرات»، لكن أنا لما قررت أتزوج خصصت مساحة من عقلي للزوجة حبيتها واخترتها تشارك بيتي وجيبي وعيالي، ومفيش قدرة في العقل لمساحة ثانية لواحدة ثانية بنفس التفاصيل".

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