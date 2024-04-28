خبير أمن معلومات يكشف خطورة الاستخدامات الخاطئة للإنترنت

كشف أحمد والي، خبير أمن المعلومات، عن مدى خطورة الاستخدام المفرط والاستخدامات الخاطئة للإنترنت، قائلًا: "إن الـdark web يعتبر المرتع الأساسي للمجرمين أو أي شخص يريد فعل أي عمل غير قانوني، مثل الاتجار بالبشر والاتجار بالسلاح والاتجار بالمخدرات والاتجار بالأعضاء".

وحذَر أحمد والي، خلال لقائه ببرنامج التاسعة الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر القناة الأولى المصرية، من أن الـ dark web دائمًا ما نشبهها ببحيرة التماسيح، لافتًا إلى أن الـ dark web من الخارج تبدو هادئة لكن في القاع تمكث التماسيح التي تنتظر من يقترب وتقوم بسحبه والقضاء عليه في القاع، معقبًا: "أوعى تقترب من الـ dark web".

وأوضح أن فضول الشباب غالبًا ما يجرهم للتعامل مع الـ dark web، معقبًا: "احذر من الفضول في التعامل معهم لأنك لو دخلت من الممكن أنك لا تستطيع الخروج مرة أخرى".

وتابع:"ابتعدوا عن الـ dark web تمامًا، فمن الممكن أن تجد نفسك قد تورط في جريمة، التماسيح في الـ dark web أساتذة سيعرفون كيف يسحبونك ويبتزوك، فبمجرد دخولك إلى عالمهم ستجدهم يعرفون عنك كل شيء وبدءوا يبتزوك إنسانيًا وأخلاقيًا وماديًا".