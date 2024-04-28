الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبير أمن معلومات يكشف خطورة الاستخدامات الخاطئة للإنترنت

الاستخدامات الخاطئة
الاستخدامات الخاطئة للانترنت

كشف أحمد والي، خبير أمن المعلومات، عن مدى خطورة الاستخدام المفرط والاستخدامات الخاطئة للإنترنت، قائلًا: "إن الـdark web يعتبر المرتع الأساسي للمجرمين أو أي شخص يريد فعل أي عمل غير قانوني، مثل الاتجار بالبشر والاتجار بالسلاح والاتجار بالمخدرات والاتجار بالأعضاء".

وحذَر أحمد والي، خلال لقائه ببرنامج التاسعة الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر القناة الأولى المصرية، من أن الـ dark web دائمًا ما نشبهها ببحيرة التماسيح، لافتًا إلى أن الـ dark  web  من الخارج تبدو هادئة لكن في القاع تمكث التماسيح التي تنتظر من يقترب وتقوم بسحبه والقضاء عليه في القاع، معقبًا: "أوعى تقترب من الـ dark web". 

وأوضح أن فضول الشباب غالبًا ما يجرهم للتعامل مع الـ dark web، معقبًا: "احذر من الفضول في التعامل معهم لأنك لو دخلت من الممكن أنك لا تستطيع الخروج مرة أخرى". 

وتابع:"ابتعدوا عن الـ dark web تمامًا، فمن الممكن أن تجد نفسك قد تورط في جريمة، التماسيح في الـ dark web أساتذة سيعرفون كيف يسحبونك ويبتزوك، فبمجرد دخولك إلى عالمهم ستجدهم يعرفون عنك كل شيء وبدءوا يبتزوك إنسانيًا وأخلاقيًا وماديًا".

الإنترنت الاستخدامات الخاطئة للإنترنت أحمد والي أمن المعلومات السوشيال ميديا

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: مسؤولون بالمؤسسة الأمنية والعسكرية يؤكدون دفع نتنياهو نحو صفقة الآن

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

عاجل.. حزب الله يستهدف إسرائيل بـ"مسيّرات انقضاضية وصواريخ موجهة"

عاجل.. صفارات الإنذار تدوى فى قاعدة ميرون العسكرية والمستوطنات الإسرائيلية (فيديو)

عاجل| حماس: تسلمنا المقترح والرد خلال أيام.. ومسئول إسرائيلى: جادون فى التوصل لاتفاق

"خناقة هزت ليفربول".. أحمد موسى يتحدث عن أزمة صلاح ومدربه كلوب (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

لواء. محسن الفحام

الرقابة الشعبية مسئولية وطنية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط "٢- ٢"

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

المعارضة الإسرائيلية: يجب استقالة كل شاغلى المناصب السياسية والأمنية يوم 7 أكتوبر

إعلام عبري: المقترح المصري الجديد يقدم تنازلات كبيرة من جانب إسرائيل

تحطم سيارة وزير إسرائيلى بحادث سير وإصابة والده بجروح خطيرة (فيديو)