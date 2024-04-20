خبير أمن المعلومات: منصات التواصل أرض خصبة لاستهداف الحكومات والأشخاص

كشف المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، عن كيفية مساعدة شركة "ميتا" للاحتلال الإسرائيلي في قتل الفلسطينيين بدعم برنامج "لافندر" وتسريب بيانات مجموعات واتساب.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن منصات التواصل أرض خصبة لاستهداف الحكومات والأشخاص.

وأضاف وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، أن جيش الاحتلال بدأ استخدام الذكاء الاصطناعي سنة 2021، عبر برنامج "فاكتوري"، وبرامج أخرى لجمع المعلومات من مصادر متعددة أحدها منصات التواصل الاجتماعي.