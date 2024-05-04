السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"دير شبيغل": حريق مصنع ديهل الألماني لم يؤثر على إنتاج أنظمة الدفاع الجوي IRIS-T

حريق مصنع ديهل الألماني
حريق مصنع ديهل الألماني

ذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية نقلا عن مصادر أن الحريق الذي اندلع بمصنع تابع لشركة ديهل للصناعات الدفاعية لم يؤثر على إنتاج أنظمة الدفاع الجوي "IRIS-T" وعمليات التسليم لأوكرانيا.

وأوضحت المجلة أن "الحريق الذي اندلع بمصنع تابع لشركة ديهل للصناعات الدفاعية وهو جزء من الشركة التي تنتج أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا، لم يؤثر على إنتاج أنظمة الدفاع الجوي IRIS-T".

واندلع حريق كبير في برلين بمصنع المعادن التابع لشركة ديهل للصناعات الدفاعية، التي تنتج الأسلحة، ما تسبب في انتشار سحابة سامة من الدخان في المدينة.

وقالت السلطات الألمانية اليوم الجمعة إن رجال الأطفاء يحاولون السيطرة على الحريق، موضحين أن الوضع آخذ في التحسن.

 

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"دير شبيغل": حريق مصنع ديهل الألماني لم يؤثر على إنتاج أنظمة الدفاع الجوي IRIS-T

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