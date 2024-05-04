السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الأرصاد تفسر ظاهرة الأتربة الوردية وتحذر من انخفاض درجات الحرارة ليلا

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن الأتربة الوردية ذُكرت في منشور للهيئة بالأمس تزامنًا مع وجود رمال وأتربة مثارة على جنوب البلاد ظهرت باللون الوردي.

ولفت خلال مداخلة لبرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، إلى أنه بداية من الغد نشهد اضطرابات طفيفة في الأحوال الجوية، لكنه طقس ربيع مستقر.

وأوضح أنه بداية من الغد يوجد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على تكون بعض السحب على شمال الجمهورية تحجب جزء من أشعة الشمس، وعلى مدار الأحد والإثنين، نشهد انخفاض في درجات الحرارة بمعدل درجة أو درجتين، وتتراوح درجة الحرارة العظمى على القاهرة بين 28 و29 درجة.

وأردف: "الأجواء نهارًا مائلة للحرارة، وخلال ساعات الليل يوجد انخفاض في درجات الحرارة، لا يناسبه ارتداء الملابس الصيفية".

ونوه إلى اضطراب الملاحة البحرية غدًا، حيث يصل ارتفاع الأمواج لمترين و3 أمتار، بالإضافة لإثارة بعض الرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد وشمال البحر الأحمر.

الأرصاد رمال وأتربة مثارة طقس الملاحة البحرية الأمواج

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