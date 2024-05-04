حفيدة الموسيقار عبدالوهاب ترد على شائعة بخله: "بيعيد علينا بقيمة 20 ألف جنيه"

قالت عفت عبدالوهاب، ابنة الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب، إن والدها لم يكن يهتم بالشائعات التي تُشاع عنه، ومنها شائعة أنه كان بخيلًا.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" تقديم الإعلاميات إيمان عزالدين وهبة الأباصيري، ومنى عبدالغني على شاشة "سي بي سي": "مكنش بخيل خالص، البخيل ميسفرش أولاده أوروبا 3 مرات في السنة، ولا يجيب سيارة لكل ابنة، وكل شهر كان يرسل أظرفًا للفرق الموسيقية كلها، أين البخل في هذا؟".

وأردفت: "هو كان عنده مبدأ ميصرفش على الفاضية والمليانة، وأنا مسافرة يقولي اعملي بادجيت، وهذا ليس بخلًا".

من ناحيتها، قالت زينب أباظة، حفيدة الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب: "في العيد كنا نقف طابور للعيدية وكانت كثير، كانت 100 جنيه، بقيمة 20 ألف اليوم".

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