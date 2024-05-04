أعلنت بورصة الدواجن عن استقرار قائمة أسعار الفراخ والبيض اليوم في التعاملات الصباحية اليوم السبت، حيث يبحث الكثير من محبي الدواجن عن أسعارها على مدار اليوم، والتي شهدت تراجع كبير في الأسعار قد تصل إلى 25‎%‎، وذلك نتيجة الي استقرار أسعار الدولار بالإضافة إلى تراجع أسعار الأعلاف بشكل كبير وتوفيرها في الأسواق.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن حيث جاءت قائمة الأسعار كالتالي اليوم السبت 4 مايو 2024.

قائمة أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 4 مايو 2022

في بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 5 مايو 2024، شهدت قائمة أسعار الفراخ والبيض اليوم في التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن استقرار ملحوظًا حيث سجلت أسعارها 78 جنيه للكيلو الواحد في البورصة الرئيسية.

أما بالنسبة لأسعار الفراخ الساسو، فقد استقرت داخل بورصة الدواجن عند مستويات تتراوح بين 89جنيه و90 جنيه للكيلو، على أن تصل إلى المحلات التجارية بسعر 100 جنيه للكيلو.

وفي ما يخص أسعار الفراخ البلدي، فقد سجلت أسعار تتراوح بين 115 جنيه و120 جنيه للكيلو في البورصة، على أن تصل إلى المستهلك بسعر 130 جنيه للكيلو. كما سجلت أسعار لحم أمهات الدجاج الأبيض 75 جنيه في البورصة الرئيسية.

أسعار البانية اليوم السبت 4 مايو 2024

وقد شهدت أسعار البانية استقرار في مستهل التعاملات الصباحية في السوق الشعبي لتسجل سعر البانيه اليوم السبت في الأسواق ما بين 200و 225 جنيه للكيلو الواحد وقد يزيد حسب المنطقة السكنية.

أسعار أجزاء الفراخ اليوم في الأسواق اليوم السبت 4 مايو

سجلت سعر كيلو الشيش طاووق اليوم السبت في مستهل التعاملات الصباحية داخل الأسواق الشعبية سعر 215 جنيهات.

كما سجلت اسعار كيلو الأوراك والتي تعتبر الأكثر شهرة في الأسواق 100 جنيها.

بينما سجلت اسعار كيلو الكبدة 98 جنيهات للكيلو في الأسواق الشعبية وقد يختلف السعر مابين منطقة وأخري.

أسعار البيض اليوم السبت 4 مايو

وبالنسبة لأسعار البيض، فقد شهدت البيض الأحمر أسعار تتراوح بين 124 جنيه و125 جنيه، والبيض الأبيض بين 119 جنيه و120 جنيه، والبيض البلدي بين 114 جنيه و115 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم السبت 4 مايو

وفيما يتعلق بأسعار الأعلاف، فقد سجلت أسعار علف البادي 23،000 جنيه للطن، وعلف النامي 22،700 جنيه للطن، وعلف الناهي 22،600 جنيه للطن، وعلف البادي النامي 22،000 جنيه للطن، وعلف البياض 14 بـ19،700 جنيه للطن، وعلف البياض 16 بـ20،200 جنيه للطن، وعلف البياض 18 بـ20،500 جنيه للطن.

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