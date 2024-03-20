توفير السكر بأسعار مخفضة فى جميع المحافظات خلال أسبوعين.. تفاصيل خطة الحكومة لإنهاء الأزمة

العديد من الخطوات المهمة اتخذتها الدولة المصرية لضبط الأسواق وإتاحة السلع الاستراتيجية من بينها السكر.

الدولة المصرية وضعت آليات لضبط الأسعار وزيادة ضح السكر والسلع بعد موافقة البنك المركزي على توفير 100 مليون دولار لزيادة توفير وتوريد السلع من ضمنها السكر.

استمرار طرح السكر على البطاقة التمونيية بـ12.6 جنيه

في ظل رفع الأسعار استمرات وزارة التموين والتجارة الداخلية بطرح السكر المدعم على بطاقة التموين بسعر 12.6 قرش للمواطنين، كما كشف المصيلحي والتجارة الداخلية، عن السماح بصرف السكر المدعم على بطاقات التموين بمعدل كيلو لكل فرد مقيد بالبطاقة بسعر 12.6 جنيه حتى 6 كيلو سكر مدعم للبطاقة الواحدة وفقًا لعدد الأفراد المقيدين.

ونوه إلى صرف كميات إضافية من السكر أيضًا على البطاقات بسعر 27 جنيهًا للكيلو الحر بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل وعدد 2 كيلو سكر إضافى للبطاقة التى تتضمن 4 أفراد فأكثر.

معارض أهلًا رمضان

وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن وزارة التموين طرحت كميات كبيرة من السكر من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث تم ضخ ما يقرب من 400 ألف طن سكر فى الأسواق على مدار الشهر الماضى بمعارض أهلًا رمضان والمنافذ، رغم أن معدلات ضخ السكر فى الأوقات الطبيعية تتراوح بين 280 ألفًا إلى 300 ألف طن شهريًا، ولكن تم ضخ كميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين.

توريد بنجر السكر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء موسم توريد بنجر السكر 2024، لمصانع السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث تمت زراعة 600 ألف فدان خلال الموسم الجاري في المحافظات.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصانع البنجر من ضمنها مصنع شركة الفيوم للسكر، والسكر والصناعات التكاملية، والدلتا للسكر بدأت في إستلام المحصول من المزارعين لإنتاج السكر من البنجر، وسيتم توريد المحصول في باقي المحافظات تباعًا، وخلال نهاية شهر مارس ستكون جميع المصانع تعمل بكامل طاقتها.

الاحتياطي الاستراتيجي

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يصل إلى 6 أشهر، وسيزيد مع استمرار توريد محصولي قصب وبنجر السكر من المزارعين لصالح المصانع التابعة لشركة القابضة للصناعات الغذائية.

من جهته قال أحمد كمال، معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام، إن إجمالي الكميات المستهدف توريدها 1.7 مليون طن بنجر من إجمالي المساحة المنزرعة والبالغة 600 ألف فدان خلال موسم بنجر السكر 2024.

زيادة أسعار توريد بنجر السكر من المزارعيين

وأضاف كمال، أنه طبقًا لقرار وزير التموين رقم 22 لسنة 2024، تم زيادة سعر توريد طن بنجر السكر من 1500 جنيه ليتراوح بين 1900 إلي 1350 جنيهًا، وذلك بعد إضافة الحافز الإضافي عن كل طن مورد من مزارعي البنجر خلال الموسم الجاري، بهدف تشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد.

وأوضح كمال أنه سيتم صرف 1900 جنيه عن كل طن بنجر يتم توريده خلال الفترة من 1 إلي 15 مارس 2024، ويتضمن 1500 جنيه سعر أساسي و400 جنيه حافز اضافي عن الطن الواحد، بينما سيتم صرف 1750 جنيهًا للطن عن التوريد من 16 إلي 31 مارس 2024 ويتضمن 1400 جنيه سعر أساسي و350 جنيهًا حافزًا إضافيًا عن الطن الواحد.

وتابع كمال، أنه كذلك سيتم صرف 1600 جنيه عن كل طن يتم توريده خلال الفترة من 1 إلي 15 أبريل 2024، ويتضمن 1300 جنيه سعر أساسي و300 جنيه حافزًا إضافيًا للطن، بينما سيتم صرف 1450 جنيهًا للطن المورد خلال الفترة من 16 إلي 30 أبريل 2024، ويتضمن 1200 جنيه سعرًا أساسيًا و250 جنيهًا حافزًا إضافيًا للطن.

وقال كمال إنه سيتم صرف 1350 جنيهًا للطن الواحد المورد خلال الفترة من 1 مايو 2024 وحتي نهاية الموسم ويتضمن 1100 جنيه سعرًا أساسيًا و250 جنيهًا حافزًا إضافيًا للطن.

بينما قال المهندس صلاح فتحي العضو المنتدب ورئيس شركة الفيوم للسكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن شركته قامت بالتعاقد مع 45 ألف مزارع لتوريد 85 ألف فدان من 5 محافظات هي الفيوم، بني سويف، شمال المنيا، أسيوط، جنوب الجيزة، ليتم منها انتاج نحو 1.5 مليون طن بنجر تنتج نحو 200 ألف طن سكر أبيض، وأكد فتحي/ مصنع الشركة في محافظة الفيوم، أن موسم استلام بنجر السكر بدأ منتصف فبرايرالماضي ويستمر حتي منتصف أغسطس القادم.

وأوضح فتحي أنه تم رفع الطاقة الإنتاجية من 120 ألف طن الي 200 ألف طن سنويًا، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد خلال الموسم الماضي على استيراد 75 ألف طن سكر خام من البرازيل بالعملة الدولارية، وذلك من حصيلة الشركة من تصدير المولاس وعلف البنجر إلي دول الاتحاد الأوروبي ودول شرق آسيا.

وأشار إلى أن مصر تستهلك نحو 3.3 مليون طن سكر سنويًا، بينما يتم إنتاج نحو 2.8 مليون طن سكر (قصب/ بنجر ) سنويًا، ويتم استيراد من 400 إلي 500 ألف طن لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية.

بينما قال عادل كمال، رئيس قطاع المبيعات بشركة الفيوم السكر أنه يتم صرف كافة مستحقات المزارعين الموردين لمحصول بنجر السكر لصالح الشركة، حيث إنه يتم عمل وردتين في اليوم، مشيرًا إلي أن الوردية الواحدة بعدد 12 ساعة، كما أن هناك أسطولًا من سيارات النقل يصل إلي 45 سيارة نقل كبيرة.

منع التداول بدون فواتير

أوقفت وزارة التموين والتجارة الداخلية تدوال السكر عبر منصة البورصة السلعية لفترة ما، وذلك لضبط مسألة الفواتير الإلكترونية وأحكام حركات التدوال في السوق لمنع التلاعب في الأسعار، حيث كانت قد بدأت الوزارة من خلال الشركة القابضة بطرح السكر بـ24000 جنيه لطن بالبورصة، ومع ذلك تم التلاعب بالأسعار فقامت الوزارة بوقف التداول.

كما أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا حمل 6 لسنة 2024 بتشكيل لجنة عليا بالوزارة والمديريات التموينية، لمتابعة إلزام الموزعين وتجار الجملة والتجزئة عند تخزين السلع الغذائية، بأن تكون مصحوبة بفواتير ضريبية، أيضًا فترات التخزين لبعض السلع الغذائية.

وجاء في قرار الوزارة، الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، "أنه بعد الاطلاع على على عدد من القرارت التي صدرت من وزير التموين بشأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح وتعديلاته، بشأن المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وبشأن حماية المستهلك، بشأن الإعلان عن الأسعار وحظر تداول السلع مجهولة المصدر وتحديد بعض المنتجات الاستراتيجية وضوابط وإجراءات تداول السلع، تشكل لجنة عليا بالوزارة والمديريات التموينية لمتابعة القرار، وإلزام الموزعين وتجار الجملة والتجزئة عند تخزين السلع الغذائية بأن تكون مصحوبة بفواتير ضريبية".

وأضاف القرار: "أن اللجنة ستتابع فترات التخزين لبعض السلع الغذائية والمعلنة سابقا".

ووفق قرار وزير التموين، يم تنظيم آلية تخزين السلع الغذائية لدى الموزعين وتجار الجملة والتجزئة بألا تزيد علي المدد المحددة على النحو التالي:-

-(السكر / الألبان / الجبن / المكرونة) وحتى ثلاثة أشهر.

-(الزيوت) وحتى ستة أشهر.

(الفول / العدس / الأرز) حتى شهرين.

وتتم مراجعة مستندات البيع ويتم التأكد أن عمليات البيع والتداول تتم بالمعدل الطبيعي، ومتوسط المبيعات خلال الشهر، على أن تلتزم الجهات بقرار الوزير اعتبارًا من اليوم.

اجتماعات مكثفة بمجلس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات زيادة المعروض من السكُر في الأسواق، في اجتماع، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور مختار خطاب، رئيس شركة النوبارية لصناعة وتكرير السكر، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، واللواء عصام البديوي، رئيس شركة السكر للصناعات التكاملية المصرية، والدكتور أحمد أبوزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، ودرويش عبدالفتاح، رئيس شركة الدقهلية للسكر، وصلاح فتحي، رئيس شركة الفيوم للسكر، وعماد فريد، رئيس شركة النيل للسكر، بالإضافة إلى عدد من رؤساء ومسئولي شركات السكر، ومسئولي الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه كنتيجة للخطوات التي قامت بها الحكومة بالتعاون والتنسيق الكامل مع البنك المركزي، بدأ الإفراج الجمركي عن مختلف البضائع، وبالتالي أصبحت السلع تتوافر في الأسواق، تمهيدًا لحدوث توازن في أسعارها.

وأشار مدبولي إلى أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة توافر السكر في الأسواق، لافتًا إلى أن الدولة تعملُ حاليًا على سد أي فجوة في هذه السلعة، مؤكدًا جاهزية الحكومة جنبًا إلى جنب مع البنك المركزي، لتدبير موارد النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد مليون طن من السكر، مضيفًا أن الدولة اتخذت اجراءات الاستيراد، وبدأت بالفعل بعض الشحنات في الوصول، حتى لا تكون هناك أي فجوة في هذه السلعة، لافتًا إلى أن الندرة في السلع تخلق أكثر من سعر لهذه السلع، وهو ما نعمل على مواجهته.

وأضاف رئيس الوزراء: "نحن نتابع الأسواق ونعرف أن هناك مشكلة في توافر السكر بأسعار مناسبة، ولكن نعمل على حل تلك المشكلة، ولدينا بالفعل خطة لحلها بأسرع وقت".

وخلال الاجتماع عرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، موقف منظومة تداول السكر لعام 2024، حيث تطرق إلى جهود تعويض الفجوة، في مقابل حجم الاستهلاك، مشيرًا إلى أنه تم البدء بالفعل في إجراءات التعاقد على استيراد 300 ألف طن خام، ووصل منها بعض الشحنات.

كما تناول الوزير تفاصيل خطة إنتاج السكر والتدفق المقترح بالأسواق، مؤكدًا أن خطة العمل في هذا الإطار تقوم على إيجاد توازن بين سعر المُستهلك سواء تجاريًا أو صناعيًا، وتكلفة الإنتاج.

من جانبه أوضح أحمد الوكيل، أن لجنة السكر باتحاد الغرف التجارية ستجتمع مع الشركات بعد غدٍ، بالتنسيق مع وزير التموين، وسيتم التوصل إلى رؤية متكاملة لتوازن أسعار السكر وارسالها إلى رئيس الوزراء.

وخلال الاجتماع، استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى آراء رؤساء شركات السكر فيما يخُص مُعالجة التحديات التي ظهرت في الآونة الأخيرة، ومقترحات زيادة المعروض من السكر في الأسواق، وتحقيق توازن الأسعار، مؤكدين أنهم سيقومون من خلال الغرفة بتقديم تصور كامل بهذا الشأن.

حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر

أصدر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة قرارًا باستمرار العمل لمدة 3 أشهر بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، على أن ينشر القرار بالوقائع المصرية.

انتهاء أزمة السكر خلال أسبوعين

أكد اللواء عصام الدين البديوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية انتهاء أزمة السكر خلال أسبوعين بعد زيادة معدل إنتاج السكر من البنجر والمصانع المختلفة.

وأوضح البديوي خلال جولة بمصنع أبوقرقاص لإنتاج السكر بالمنيا لمتابعة بدء توريد محصول البنجر بمشاركة المركز الإعلامي بوزارة التموين إن قطاع مصانع أبوقرقاص بالمنيا يستهدف إنتاج 70 الف طن سكر للدولة سنويا، بخلاف 35 ألف طن سكر للغير، و30 ألف طن علف بنجر للتصدير، إضافة إلي 30 مليون لتر كحول سنويًا.

وأكد البديوي على إضافة 5 مراحل جديدة بالمصنع لاستخلاص السكر من البنجر تتضمن جهاز كبس العلف بتكلفة 20 مليون جنيه، بما يتوافق مع احتياجات الأسواق التصديرية والحصول على سعر جيد.

ونوه الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، إلي إنشاء مخزن ذي تهوية عالية بتكلفة 3 ملايين جنيه، مع تصنيع جهاز فصل الأتربة بتكلفة 10 ملايين جنيه، وفي حالة استيراد هذا الجهاز كان سيتم دفع 25 مليون جنيه وأخيرًا تطوير المرحلة الأخيرة من التصنيع و"المنسوب صفر" بتكلفة 3 ملايين جنيه.

ولفت البديوي إلي أن عدد العمال بالمصنع يبلغ 1115 عاملًا، مشيرًا إلي أن موسم بنجر السكر كان يستمر شهرين فقط خلال المواسم السابقة، إلا أنه أصبح يستمر لنحو 5 أشهر خلال الموسم الجاري، مع استمرار عمليات توريد المحصول من المزارعين.

مليون طن سكر

وافق مجلس الوزارء على استيراد مليون طن من السكر خلال العام الجاري وأعلن المجلس عن استيراد 300 ألف طن من السكر "بصورة عاجلة" كمرحلة أولى، وبدأت وزارة التموين عن استيراده بالفعل، فقد أعلنت الوزارة من خلال الهئية العامة للسلع التمونيية عن عدد من المناقصات لاستيراد السكر الخام.