قبل العيد.. محال الجزارة تسلم لحملات المقاطعة وتخفض أسعار اللحوم

شهدت أسعار اللحوم الحمراء انخفاضا تراوح ما بين 10 لـ15 % على مدار الأيام القليلة الماضية، بعد دعوة العديد من المواطنين لمقاطعة شراء اللحوم لمحاربة الغلاء المبالغ فيه وجشع التجار وعودة الأسعار لطبيعتها.

تراجع أسعار اللحوم الحمراء

وأعلنت شعبة القصابين عن تراجع جديد في أسعار اللحوم الحمراء بقيمة 10 جنيهات في الكيلو بالنسبة للبلدي والتي وصل سعرها لـ380 جنيهًا للكيلو.

جاء ذلك بعد نجاح حملة مقاطعة الأسماك في المحافظات، حيث بدأت حملة شعبية جديدة أطلقها عدد من المواطنين تحت شعار "خلّي ريحتها تفوح"، بعد ارتفاع أسعار اللحوم بشكل مبالغ فيه، الأمر الذي جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يطلقون تلك المبادرة استجابة لجملة الرئيس "اللي يبيع غالي متشتريش منه"، لتأديب الجزارين الذين يطمعون في مكاسب باهظة ما تسبب في ارتفاع اللحوم والدواجن بشكل كبير.

أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق

سعر كيلو اللحم الضأن يتراوح بين 400 و450 جنيهًا بحسب القطعية، سجل سعر كيلو كباب الحلة بين 250 و330 جنيهًا، تراوح سعر الكبدة الكندوز بين 250 و350 جنيهًا للكيلو بحسب المكان.

وكشف مصطفى وهبة عضو شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار اللحوم الحمراء انخفضت بنسبة ١٥٪، بفضل الإفراجات الجمركية المتتالية عن الأعلاف، عقب استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وأضاف أن الإفراجات الجمركية التي أعلنت عنها الحكومة، خلال الفترة الماضية، أسهمت في إحداث تراجع سعري بقيمة ٦٠ جنيهًا أسبوعيًا في أسعار اللحوم البلدية والمستوردة، مشيرًا إلى استيراد ١٥٠ ألف رأس من الماشية الحية من دولة جيبوتي؛ لتلبية الطلب المتوقع خلال العيد.