المعلمة تقى.. أشهر جزارة فى إمبابة بتتكلم 3 لغات وأسطورة حلويات اللحوم

اقتصرت مهنة الجزارة على الرجال وقليل ما كانا نشاهد سيدة تعمل في الجزارة تقوم بتلك المهنة خاصة وأنها تحمل العديد من الصعوبات وتحتاج مجهود خاص، ولكن اقتحمت المعلمة تقى الحلواني هذا المجال لتصبح رائدة فيه وأشهر معلمة حلويات لحوم في منطقة إمبابة، ليس هذا فحسب بل إنها أيضا تتحدث ٣ لغات مختلفة.

تقى الحلواني.. أشهر سيدة في مدبح منطقة إمبابة بعزبة الصعايدة التابعة لمحافظة الجيزة، والتي التقت معها «الدستور» في بث مباشر، والذي تحدثت فيه عن مهنتها في الجزارة وبيع حلويات اللحوم وكيف استطاعت أن تجمع بين تعليم اللغات ومهنتها الشاقة وأحوال السوق خلال الأيام الجارية.

ورثت الحلواني مهنتها من والدها ووالدتها اللذان يعملان فيها منذ العديد من العقود، بعد أن تركت مهنتها في شركة المقاولات، واستطاعت في وقت قصير أن تتقن المهنة وتصبح محترفة فيها لترثها بعد وفاتهما، لافتة إلى أنها متزوجة ولديها ثلاث أبناء الأول يعمل موظف والثانية في كلية هندسة والثالثة في مرحلة الثانوية.

وأضافت أنها أتقنت لغتي الإنجليزية والفرنسية منذ أن كانت في حياتها الدراسية، ومن بعدها قررت تعلم اللغة الإندونيسية في أحد المعاهد: «على الرغم من شغلي وطبيعته عمري ما نسيت اللغات اللي معايا بحاول طول الوقت استخدمها في حياتي ولما كنت بذاكر لأولادي.. عمري ما ندمت إني سبت الوظيفة وروحت المدبح ظروف الحياة هي اللي بتختار».

واستكملت حديثها بأنها مستمرة في عملها بمجال الجزارة لمساعدة زوجها في المعيشة، فهي تبدأ عملها في تمام الخامسة صباحا لجلب البضائع ومن بعدها تفترش المحل الخاص بها في المدبح وتنهي عملها بعد الظهر وقبل العصر.