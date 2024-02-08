أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس 8 فبراير 2024 حسب آخر تحديث لها

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس 8 فبراير2024، من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس 8 فبراير 2024

سعر طن علف الدواجن البياض حسب بورصة الأعلاف

سعر طن علف الدواجن البياض تراوح بين 25000 و26000 جنيه، وأعلاف المواشي 18500و20500 جنيه، والبط 26600 جنيه، وعلف الأرانب والغنم 20000 جنيه، والحمام والسمان 22000 و27000 جنيه، وعلف الرومي 30000 جنيه، والأسماك 32000 جنيه، وعلف الإبل والخيل 20000 جنيه.

أسعار الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجينتيني

بلغ سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني18700 جنيه، والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 17700 جنيه للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 19600 جنيه، والذرة التركي 17800 جنيه، بزيادة 200 جنيه.

سعر طن كسب الصويا:

وبلغ سعر طن كسب الصويا "بروتين 44% "38000 جنيه للأنواع المحلية، و"بروتين 46%" سجل 40000 جنيه، والمستورد 40000 جنيه، وطن كسب العباد 24000 جنيه، والجلوتوفيد 16000 جنيه، والردة 15000 جنيه.

سعر طن الجيلوتين

سعر طن الجيلوتين المحلي "بروتين 60%" سجل 47000 جنيه للطن للمحلي، ومستخلص بذرة القطن 25000 جنيه.

سعر طن بذور الصويا المستوردة

سعر طن بذور الصويا المستوردة 30000 جنيه للطن، وقشر الصويا 20000 جنيه، ومخلفات الصويا 22000 جنيه للطن “بروتين 20%”، والذرة الصفراء المحلية 16400 جنيه، والذرة البيضاء المحلة 16800 جنيه، والذرة العويجة والرفيعة 16700 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن

بلغت أسعار طن الأعلاف الداجنة ما بين 27000 جنيه إلى 29500 جنيه.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 فبراير 2024

الفراخ البيضاء 84 جنيها.

الفراخ الساسو 107 جنيهات.

الفراخ البلدي 125 جنيها.

امهات بيضاء 78 جنيها.

اسعار الدواجن بياض أبيض سلك 64 جنيها.

اسعار الدواجن بياض أبيض أرضي 66 جنيها.

اسعار الدواجن بياض أحمر سلك 72 جنيها.

اسعار الدواجن بياض أحمر أرضي 76 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 8 فبراير 2024

كتكوت أبيض شركات 36 جنيها.

كتكوت أبيض قطعان 30.25 جنيه.

كتكوت ساسو 12 جنيها.

كتكوت ساسو بيور 13 جنيها.

كتكوت بلدي 7 جنيهات.

كتكوت هجين 9 جنيهات.

كتكوت سمان أبيض 6 جنيهات.

كتكوت سمان أسمر 5.50 جنيه.

كتكوت سمان أبيض بيور 8 جنيهات.

سعر البيض اليوم الخميس 8 فبراير 2024

بيض أبيض 147 جنيها.

بيض أحمر 149 جنيها.

بيض بلدي 145 جنيها.

أسعار البط اليوم

بط بغال جرموه عمر يوم 30.50 جنيها.

بط مسكوفي عمر يوم 27 جنيها.

بط فرنساوي عمر يوم 15 جنيها.

بط فرنساوي بيور عمر يوم 26 جنيها.

بط مولار مستورد عمر يوم 57 جنيها.

بط مولار مستورد عمر 15 يوما 66 جنيها.

كيلو بط بلدي 110 جنيهات.

كيلو بط مولار 65 جنيها.

كيلو بط فرنساوي 60 جنيها.

كيلو بط مسكوفي 95 جنيها.

أسعار الرومي اليوم

رومي أبيض عمر يوم 120 جنيها.

رومي أبيض شهر/كيلو 230 جنيها.

رومي برونزي 300 جرام 100 جنيه.

رومي أسمر برونزي عمر يوم 50 جنيها.

رومي برونزي عتاقي 5 ك/10 ك 100 جنيه.

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