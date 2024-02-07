الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التحفظ على 640 طن أعلاف خلال حملة تموينية بالإسكندرية

حملة تموينية
حملة تموينية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والتأكيد على الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على المصانع والمنشآت لمحاربة كافة أشكال الغش التجاري.

وأسفرت عن ضبط عدة مصانع أعلاف دواجن وأعلاف ماشية وأعلاف أسماك لحيازتها أعلاف وخامات دون بيانات ودون فواتير دالة على مشروعية الحيازة، وتم التحفظ على نحو كمية 640 طن علف دواجن وعلف مواش وعلف أسماك وفوسفات وأطنان ملح ونخالة ومنتجات أخرى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للعرض على وكيل النائب العام.

يأتي ذلك في إطار الرقابة المستمرة على الأنشطة التجارية، وضبط الأسواق ومعاقبة المخالفين وفقا للقانون.

مديرية التموين والتجارة الداخلية حملة مكبرة مباحث التموين ضبط اعلاف محافظة الاسكندرية

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