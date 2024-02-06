محافظ الإسكندرية يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي المتنقل وسيارة خدمات مصر

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، سير العمل بالمركز التكنولوجي المتنقل، وإدارة خدمة المواطنين والمركز التكنولوجي بمبنى ديوان حي شرق، وكذلك سيارة خدمات مصر المتمركزة أمام حي شرق، في إطار جولاته المستمرة بالأحياء للوقوف على مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين بحضور اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق.

وخلال الجولة، استمع المحافظ لردود أفعال المواطنين المترددين على المراكز الخدمية بحي شرق عن مستوى الأداء، مؤكدًا أن المحافظة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية حريصة على تقديم وتيسير جميع الخدمات للمواطنين.

وكلف محافظ الإسكندرية، رئيس حي شرق، بصرف مكافأة مالية للعاملين بإدارة خدمة المواطنين، والمركز التكنولوجي بالحي، وذلك تقديرا لمجهوداتهم المبذولة في رفع كفاءة العمل، مؤكدا أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية لجميع النماذج المتميزة من عمال محافظة الإسكندرية.

من ناحية أخرى، استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أمس الإثنين، هيرو مصطفى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية مصر العربية، لبحث سبل التعاون المشترك وتطوير العلاقات بين الجانبين على كافة الأصعدة، جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وايرين تاريوت الملحق الثقافي الأمريكي، وجونا لآي مسؤول تطوير التعليم بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

ورحب المحافظ بالسفيرة، مؤكدًا أن الإسكندرية هي عاصمة مصر الاقتصادية وبها ما يقرب من 4500 مصنع في كافة المجالات، كما أنها تستقبل نحو 65٪ من صادرات وواردات الجمهورية.

كما أعرب المحافظ، عن سعادته بهذا اللقاء لتعزيز وتطوير العلاقات بين الجانبين، مُرحب بالتعاون مع الجانب الأمريكي.

ومن جانبها، رحبت السفيرة بالتعاون المشترك بين الجانبين، مؤكدة حرصها على زيارة الإسكندرية كونها عاصمة مصر الثانية، مشيرة إلى أنها ستقوم بزيارة المركز الجامعي للتطوير المهني المدعم من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وكذلك مكتبة الإسكندرية بالإضافة إلى حضور أسبوع الإسكندرية للتصوير بالأمديست.

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