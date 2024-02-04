الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يشارك في احتفالية القنصلية الصينية بمناسبة عيد الربيع الصيني

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يشارك في احتفالية القنصلية الصينية

شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، في الاحتفالية التي نظمتها القنصلية الصينية، بمناسبة عيد الربيع الصيني “عام التنين” والذي يعد أهم أعياد الشعب الصيني.

جاء ذلك بحضور لياو ليتشيانغ سفير الصين بالقاهرة، والسيد يانج يي قنصل عام الصين بالإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وأعضاء السلك الدبلوماسي بالإسكندرية.

وفي كلمته، قال اللواء محمد الشريف بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني الإسكندرية أتقدم بخالص التهنئة إلى الشعب الصيني العظيم، بمناسبة عيد الربيع والسنة الصينية الجديدة لجمهورية الصين الشعبية.

وأكد على عمق العلاقات المصرية الصينية، التي تشهد حاليا عصرًا ذهبيًا في ضوء الصداقة المتميزة على صعيد القيادة السياسية بمصر والصين، مشيرًا إلى أن الصين من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، وحليفًا استراتيجيًا مهمًا.

وثمن المحافظ، العلاقات الثنائية والاتفاقيات التي تجمع بين مدينة الإسكندرية  وعدد من المدن والمقاطعات الصينية، فضلًا عن تطور العلاقات بين الجانبين على كافة الأصعدة خاصة في المجال التجاري والاستثماري حيث يتواجد العديد من الشركات الصينية بالمنطقة الصناعية ببرج العرب والمنطقة الحرة على أرض الإسكندرية.

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محافظ الإسكندرية الشعب الصيني عيد الربيع الصيني القنصلية الصينية السنة الصينية الجديدة

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