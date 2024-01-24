محافظ الإسكندرية: تكثيف الجولات الميدانية لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على تكثيف الجولات الميدانية المُكبرة للأجهزة التنفيذية لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة، للتعامل مع تداعيات النوة الحالية.



تابع المحافظ، تداعيات النوة الحالية وحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، موضحًا أنه تم رفع درجة الاستعدادات في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لأمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة.

وشدظ المحافظ على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية على مدار الساعة، لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي آثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيرًا على المواطنين.

تعرضت محافظة الإسكندرية، لسقوط أمطار غزيرة على كافة أنحاء المدينة، بدءً من ساعات متأخرة من مساء أمس وحتى الآن، وذلك وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية بحالة الطقس الجوي من سقوط أمطار غزيرة ونشاط في الرياح ضمن تداعيات نوة الغطاس.



وشهدت عروس المتوسط سقوط أمطار شديدة الغزارة على مدار الساعات القليلة الماضية والتي متوقع استمرارها اليوم الأربعاء بنسب متفاوتة الشدة على فترات متقطعة، كما صاحب الأمطار نشاط في حركة الرياح واضطراب في حالة البحر المتوسط.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، على استمرار تمركز أكثر من 180 سيارة ومعدة بمختلف المناطق، موضحا أنه رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية منذ صباح الإثنين الماضي 22يناير 2024، واستمرار حالة الطوارئ حتى إنتهاء حالة عدم الاستقرار الجوي طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأوضحت محافظة الإسكندرية أنه يتم تلقى الشكاوى الطارئة على أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية، وتعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132_4234131_4234133_4234134_4234135_4234136_4234137) من أي محمول والخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175 والخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.

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