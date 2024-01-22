الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية بالتزامن مع نوة "الغطاس"

أمطار متوسطة على
أمطار متوسطة على الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم، سقوط أمطار متوسطة على أنحاء متفرقة من المدينة، مع نشاط في حركة الرياح وانخفاض درجات الحرارة، وذلك بالتزامن مع نوة الغطاس، التي من المتوقع أن تستمر من 3 إلى 5 أيام تصاحبها رياح غربية ممطرة.


وبحسب هيئة الأرصاد الجوية تبدأ من اليوم حالة عدم استقرار الأحوال الجوية وتنخفض درجات الحرارة على كل الأنحاء بقيم تتراوح من (4- 5) درجات مئوية.

ارتفاع أمواج البحر لـ4 أمتار 

وتشهد المحافظة سقوط أمطار بين متوسطة إلى غزيرة، بنسبة حدوث 60%، يصحبها اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، ليصل ارتفاع الموج من 3- 4 أمتار، وسرعة الرياح من (50- 70) كم/ س.

رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ 

ومع إعلان توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لموجة من التقلبات الجوية ترفع محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة، لمتابعة تداعيات سقوط الأمطار الحالية.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع المسئولين التنفيذيين بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع ورصد أي حالات طارئة تجنبًا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكل شوارع الإسكندرية، وتكثيف الجولات الميدانية المُكبرة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة.

شركة الصرف الصحي ترفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى

فيما ترفع شركة الصرف الصحي حالة الطوارئ والاستعداد القصوى بنشر 182 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية تتمركز بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، مع استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات المحطات.

طقس الأيام المقبلة

من المتوقع أن تستمر حالة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار، حيث تشهد مدينة الإسكندرية غدًا الثلاثاء استمرار سقوط الأمطار المتوسطة والتي قد تغزر أحيانًا بنسبة حدوث من 50 إلى 60%، مع استمرار شدة الرياح على فترات متقطعة، كما تواصل أمطار نوة الغطاس اجتياح المدينة الساحلية حتى يوم الخميس بأمطار بين خفيفة ومتوسطة.

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محافظة الاسكندرية امطار متوسطة حركة الرياح ارتفاع امواج البحر حالة الطوارئ

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