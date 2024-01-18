الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طقس معتدل قبل "نوة الغطاس" بالإسكندرية (صور)

طقس الإسكندرية
طقس الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، طقسًا معتدلًا وسماءً صافية مع سطوع الشمس في كل أنحاء المدينة الساحلية، رغم انخفاض درجة الحرارة ليلًا، وذلك قبل قدوم "نوة الغطاس" التي من المفترض بحسب جدول النوات أن تهب على عروس المتوسط غدًا 19 يناير بالتزامن مع عيد الغطاس للأقباط.

ورصدت عدسة "الدستور" أجواء عروس البحر حيث الطقس المعتدل مع هدوء في الرياح واستقرار حالة البحر

ومع استعداد محافظة الإسكندرية لاستقبال نوة الغطاس والتي تأتي مع موعد عيد الغطاس وتستمر من 3 إلى 5 أيام ويصحابها رياح غربية ممطرة، إلا أن مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية وخرائط الأمطار من المتوقع تأخر موعد نوة الغطاس عن موعدها هذا العام.

طقس الجمعة والسبت على الإسكندرية  

يشهد غدًا الجمعة طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، كما تتعرض الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية لشبورة مائية تستمر من الرابعة فجرا حتى التاسعة صباحًا.

وتستمر الشبورة المائية في صباح يوم السبت 20 يناير من 4 إلى 9 صباحًا.

الاحد 21 يناير

تتعرض مدينة الإسكندرية يوم الاحد 21يناير  لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30٪ على فترات متقطعة كما تشهد نشاط في حركة الرياح، والذي من المفترض أن تكون تلك الأمطار بداية نوة الغطاس.

الاثنين 22 يناير

تشتد الأمطار على الإسكندرية بداية من يوم الإثنين والتي تصل من متوسطة إلى غزيرة بنسبة من 50إلى 60٪، كما تنشط الرياح لتصل من 60إلى 70كم/ساعة وترتفع أمواج البحر بين 3إلى 4امطار ويسود اضراب في حالة البحر المتوسط وحركة الملاحة البحرية.

الثلاثاء 23 يناير

تستمر الأمطار المتوسطة والغزيرة يوم الثلاثاء على مدينة الإسكندرية بنسبة من 50إلى 60 % مع استمرار شدة الرياح على فترات متقطعة.

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محافظة الاسكندرية المدينة الساحلية جدول النوات نوة الغطاس الطقس المعتدل خرائط الأمطار

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