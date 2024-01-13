السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

النوة تصل ذروتها.. أمطار غزيرة تجتاح الإسكندرية واستمرار الطوارئ بالمحافظة

أمطار غزيرة على الإسكندرية
أمطار غزيرة على الإسكندرية

ضربت أمطار غزيرة تصل حد السيول عدة أنحاء بمحافظة الإسكندرية، حيث بلغت نوة الفيضة الكبرى ذروتها، مساء اليوم السبت، واجتاحت الأمطار الغزيرة أحياء  المدينة الساحلية، فيما شددت المحافظة على استمرار رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى.

وأشارت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى أن أمطارا غزيرة شهدتها محافظة الإسكندرية مساء اليوم، بمناطق شرق ووسط وغرب المدينة، فيما انتشرت سيارات ومعدات شركة الصرف الصحي وجميع العاملين بصرف الإسكندرية بمناطق تراكم مياه الأمطار للتعامل معها على الفور في ظل استمرار تساقط الأمطار.

 

استمرار الأمطار غدًا الأحد
 

وأوضحت "صرف الإسكندرية" أنه من المتوقع أن تستمر الأمطار غدا الأحد، حيث تشهد المحافظة سقوط أمطار تكون متوسطة الشدة  إلى غزيرة ورعدية أحيانا على فترات متقطعة يصاحب ذلك نشاط للرياح  تصل سرعتها إلى 25-35 كم/س مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.  


محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعدادات للتعامل مع تداعيات النوة


من جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعدادات في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع النوة الحالية، والأمطار متفاوتة الشدة التي تشهدها المحافظة ما بين خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة.

وشدد المحافظ، على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية على مدار الساعة، لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي آثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أولا بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيرًا على المواطنين.

وفي الإطار ذاته، كثفت جميع الأجهزة التنفيذية الجولات الميدانية المُكبرة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة.

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امطار غزيرة الفيضة الكبرى الامطار الغزيرة شركة الصرف الصحي صرف الاسكندرية

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