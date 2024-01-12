الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أيام النوة الأشد.. مواعيد سقوط أمطار الفيضة الكبرى فى الإسكندرية

امطار الإسكندرية
امطار الإسكندرية

تواصل نوة الفيضة الكبرى ضرب مدينة الإسكندرية بأمطار متفاوتة الشدة على كافة أنحاء المحافظة الساحلية، كما تشهد عروس المتوسط خلال أيام النوة رياحًا شديدة يصاحبها انخفاض في درجة الحرارة بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى اضطراب في حالة البحر وارتفاع الأمواج، حيث تعد النوة الحالية من أشد نوات الشتاء.

ومع استمرار تداعيات نوة الفيضة الكبرى، تشهد في يومها الرابع  أمطارًا رعدية غزيرة حيث يعد غدًا السبت أشد أيام النوة التي تجتاح الإسكندرية لمدة 6 أيام انقضى منها 3 أيام ومن المتوقع انتهاؤها يوم الإثنين المقبل.

ويستعرض "الدستور" خلال السطور التالية مواعيد سقوط الأمطار ونسب حدوثها على المحافظة خلال الأيام القادمة.

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أمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية

تشهد الإسكندرية غدًا السبت 13 يناير، رابع أيام نوة الفيضة الكبرى، بحسب حالة الطقس المتوقعة، سقوط أمطار بين متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 70%، مع نشاط في حركة الرياح على ساحل البحر المتوسط, حيث تصل سرعة الرياح بين 50 إلى 70كم/ساعة، فضلًا عن اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع أمواج البحر بين 2.5 إلى 3.5 متر.

طقس أيام نوة الفيضة الكبري بالإسكندرية

تستمر تداعيات نوة الفيضة الكبرى يوم الأحد 14 يناير، حيث تواصل الأمطار متفاوتة الشدة بين المتوسطة والغزيرة بمعدل 70٪ اجتياح مدينة الإسكندرية مع استمرار نشاط الرياح على فترات متقطعة.

هدوء تداعيات نوة الفيضة الكبرى

مع الوصول ليوم الإثنين 15 يناير تهدأ تداعيات نوة الفيضة الكبرى في يومها الأخير وتقل نسبة سقوط الأمطار إلى 30%، حيث تشهد المحافظة أمطارًا خفيفة على فترات متقطعة.

استمرار رفع حالة الطوارئ بالإسكندرية

تواصل محافظة الإسكندرية رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية، حيث كثفت جميع الأجهزة التنفيذية الجولات الميدانية المُكبرة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة.

وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع المسئولين التنفيذيين بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبًا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

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